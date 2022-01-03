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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:48
Eldarien Вітаємо.
Розуміємо, як для Вас важливо здійснити операцію зручним шляхом. Погоджуємось, що з даною можливістю було б набагато зручніше переказувати кошти. Проте, поки, на жаль, така технічна функція в системі відсутня.
Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати за системою SWIFT або, для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 12:50
Є вклад "Класичний строковий" в USD на 3 місяці (відкрито у Райффайзен Онлайн 23.07.2024). В Райффайзен Онлайн для нього доступна опція "Поповнити". Після її вибору відкривається форма для переказу коштів на депозитний рахунок. Також на вкладці "Деталі" написано "Можливість поповнення Так". Але я далі не наважуюсь переказувати кошти, щоб не отримати потенційні проблеми, тому що в умовах депозиту немає поповнення.
Скажіть, будь ласка, чи можна користуватися цією відкритою у Райффайзен Онлайн опцією поповнення для депозиту "Класичний строковий"?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 13:39
AZTECA Вітаємо!
Для депозитних вкладів в іноземній валюті, відкритих в "Райффайзен Онлайн", можливість поповнення доступна лише в день відкриття (тобто, якщо Ви оформили депозит 23.07.2024 - то поповнити його можливо було лише в цей день). Якщо Ви бажаєте внести ще кошти на депозит - потрібно відкрити новий рахунок з новим терміном та одразу поповнити його.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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