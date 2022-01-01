|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:48
Eldarien Вітаємо.
Розуміємо, як для Вас важливо здійснити операцію зручним шляхом. Погоджуємось, що з даною можливістю було б набагато зручніше переказувати кошти. Проте, поки, на жаль, така технічна функція в системі відсутня.
Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати за системою SWIFT або, для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 12:50
Є вклад "Класичний строковий" в USD на 3 місяці (відкрито у Райффайзен Онлайн 23.07.2024). В Райффайзен Онлайн для нього доступна опція "Поповнити". Після її вибору відкривається форма для переказу коштів на депозитний рахунок. Також на вкладці "Деталі" написано "Можливість поповнення Так". Але я далі не наважуюсь переказувати кошти, щоб не отримати потенційні проблеми, тому що в умовах депозиту немає поповнення.
Скажіть, будь ласка, чи можна користуватися цією відкритою у Райффайзен Онлайн опцією поповнення для депозиту "Класичний строковий"?
-
AZTECA
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 28.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 13:39
AZTECA Вітаємо!
Для депозитних вкладів в іноземній валюті, відкритих в "Райффайзен Онлайн", можливість поповнення доступна лише в день відкриття (тобто, якщо Ви оформили депозит 23.07.2024 - то поповнити його можливо було лише в цей день). Якщо Ви бажаєте внести ще кошти на депозит - потрібно відкрити новий рахунок з новим терміном та одразу поповнити його.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 14:20
RaifHelp написав:
Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати ... для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.
А можно ли? Говорят, что с конца июля переводы через TransferGo в Райфе заблокировали. А Wise и до этого не работал.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4676
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:48
Райф сьогодні таки нарахував бонуси по акції "відкриття та поповнення Депозиту " Зростаючий" в Майрайф 31.07.2024", відкривав та поповнював депозит чз Райффайзен онлайн, правда після преходу в нього з Майрайф.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:24
🍏 🍅 🌽 Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00.
🍇 Як скористатися пропозицією?
У застосунку MyRaif 👉 обирайте розділ Інше ⏭️ Обмін валют.
🥗 Ліміт на збір урожайної валюти становить до 250 тис грн:
🍉 до 50 тис грн/міс із розміщенням на поточний/картковий рахунок.
🍐 до 200 тис грн/міс на депозит, терміном на 3 міс.
🐝 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17326
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1806
|1002448
|
|
|1321
|457402
|
|
|422
|195751
|
|