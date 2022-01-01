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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:24

🍏 🍅 🌽 Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00.

🍇 Як скористатися пропозицією?
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🥗 Ліміт на збір урожайної валюти становить до 250 тис грн:
🍉 до 50 тис грн/міс із розміщенням на поточний/картковий рахунок.
🍐 до 200 тис грн/міс на депозит, терміном на 3 міс.

🐝 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 08:31

Re: Райффайзен Банк

Знову ж таки...
"Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн"

Є дві гривневі картки. Встановлені два мобільні додатки/застосунки (тобто банк вдвічі мобільніший за будь який інший український банк (крім Альянсу)). Як купити валюту на поточний/картковий рахунок без відвідування відділення?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:38

  Hennady написав:Знову ж таки...
"Лише 06 серпня 2024 року купуйте валюту онлайн"

Є дві гривневі картки. Встановлені два мобільні додатки/застосунки (тобто банк вдвічі мобільніший за будь який інший український банк (крім Альянсу)). Як купити валюту на поточний/картковий рахунок без відвідування відділення?

тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют"
"зарахувати" - вибіраєте куди
"сума зарахування" - $$$
"продовжити"
...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09

Re: Райффайзен Банк

"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""

видає повідомлення "немає відповідного рахунку"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:18

  Hennady написав:"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""

видає повідомлення "немає відповідного рахунку"


открыть не пробовали ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23

  Hennady написав:"тільки в старому додатку:
внизу: "більше"
далі: синя "обмін валют""

видає повідомлення "немає відповідного рахунку"
перша вкладка "головна"
"персональні пропозиції": "поточний рахунок для виплат" - відкрити

:!: вже існуючі (відкриті раніш) поточні для виплат рахунки Райф потихеньку сам закриває, якщо давно неактивні :(
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:28

Re: Райффайзен Банк

Все, всім дякую...

"открыть не пробовали ?" - пробував... заходжу у вкладку рахунки і... нічого. ніби ж логічно.
а тут ось воно що... "персональні пропозиції": "відкрити поточний рахунок для виплат"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:36

Hennady Добрий день!
Здійснити купівлю валюти дистанційно можливо з розміщенням на депозит або на поточний рахунок "Для виплат". Для відкриття депозиту в Raiffeisen Online, Вам достатньо перейти до розділу "Більше", обрати вкладку «Депозити» - натиснути на плюсик - депозит «Строковий» - потрібну валюту (долар/євро), умови та натиснути «продовжити» - ознайомитися з умовами договору та підписати.
Відкрити поточний рахунок «Для виплат» можливе в декілька кліків: Головне меню – Персональні пропозиції – поточний рахунок «Для виплат» - Відкрити рахунок.
Для подальшого обміну валют, виконуєте прості дії у додатку розділ «Платежі» - «Обмін валют».
Звертаємо увагу, що купити валюту можливо:
1)з подальшим розміщенням на депозит "Класичний" в USD або EUR з лімітом 200 тис. грн. в місяць
та
2) валютообмін з лімітом 50 тис. грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок в USD або EUR.
Отримати валюту з рахунку можливо у будь-якому відділенні Райфу без комісій за попереднім замовленням, через один робочий день. Для цього достатньо написати до чату MyRaif чи Raiffeisen Online і зарезервувати необхідну суму, в рамках ліміту 100 000 грн/день в еквіваленті.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:41

  moveton написав:
  RaifHelp написав:Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати ... для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.

А можно ли? Говорят, что с конца июля переводы через TransferGo в Райфе заблокировали. А Wise и до этого не работал.

RaifHelp, так что про переводы-то? Сейчас попробовал, и действительно и на TransferGo теперь говорит "картка заблокована" (хотя заблокирована на самом деле возможность оплаты на MCC 4829). Или тут казуистика: переводить можно теми сервисами, которые обеспечивают такую возможность, но таких сервисов нет?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:43

Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...
she_ne_investor
 
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