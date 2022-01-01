У них же функционал разный. Один, чтобы пользоваться, а второй, чтобы в отделении по ссылке на него переходить. Причём в моём отделении ещё и ухитрились так настроить WiFi, что переход именно по той ссылке, что даёт менеджер, блокируется файрволлом. А без перехода по ссылке менеджер говорит, что ему работу не зачтут и что-то делать отказывается. Поэтому только выходить на улицу и там ловить мобильный Интернет. Ну ещё в новом были бесплатные P2P переводы. Но это на любителя. Кажется, с ними тоже были какие-то засады.