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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

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Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48

  she_ne_investor написав:Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...

У них же функционал разный. Один, чтобы пользоваться, а второй, чтобы в отделении по ссылке на него переходить. Причём в моём отделении ещё и ухитрились так настроить WiFi, что переход именно по той ссылке, что даёт менеджер, блокируется файрволлом. А без перехода по ссылке менеджер говорит, что ему работу не зачтут и что-то делать отказывается. Поэтому только выходить на улицу и там ловить мобильный Интернет. Ну ещё в новом были бесплатные P2P переводы. Но это на любителя. Кажется, с ними тоже были какие-то засады.
moveton
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  #<1 ... 178179180181
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