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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48
she_ne_investor написав:Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...
У них же функционал разный. Один, чтобы пользоваться, а второй, чтобы в отделении по ссылке на него переходить. Причём в моём отделении ещё и ухитрились так настроить WiFi, что переход именно по той ссылке, что даёт менеджер, блокируется файрволлом. А без перехода по ссылке менеджер говорит, что ему работу не зачтут и что-то делать отказывается. Поэтому только выходить на улицу и там ловить мобильный Интернет. Ну ещё в новом были бесплатные P2P переводы. Но это на любителя. Кажется, с ними тоже были какие-то засады.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:00
moveton Вітаємо.
Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:09
she_ne_investor Вітаємо.
Вдячні Вам за відвертий зворотній зв'язок. Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі, проте дуже плідно працюємо над виправленням недоліків та спрощенням інтерфейсу. В подальшому всі функції будуть перенесені до застосунку "MyRaif", який зараз поступово наповнюється новими можливостями.
А у випадку виникнення будь-яких складнощів Вам завжди будуть готові допомогти оператори чату - написати до нього дуже легко:
Для застосунку "MyRaif" - символ гарнітури праворуч згори на головній сторінці та далі "Написати в чат";
Для застосунку "Raiffeisen Online" - символ діалогу праворуч згори на головній сторінці.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33
RaifHelp написав:
Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Вів 06 сер, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33
moveton
RaifHelp написав:moveton
Вітаємо.
Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42
Amethyst написав:
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс
весь тг это кто конкретно ?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42
otshelnick1 написав: RaifHelp написав:
Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
якийся старовинний бінесплан створення і собі типу"необанків" треба виконувати.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 14:01
Amethyst написав:moveton
, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає
Я ж для порядку и в Чат напишу
Про Wise что-то поздно ТГ пишет. Wise в Райфе не работал и три месяца назад. Телефонная поддержка тогда сказала: "Мы этот ресурс считаем слишком рискованным и поэтому через него не разрешаем. Платите каким-то другим. Каким? Пробуйте, может какой-то и разрешён". Вот TransferGo отвалился только полторы недели назад.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 14:07
S i m написав: Amethyst написав:
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс
весь тг это кто конкретно ?
А ві с какой целью интересуетесь?
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати
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