RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48

  she_ne_investor написав:Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...

У них же функционал разный. Один, чтобы пользоваться, а второй, чтобы в отделении по ссылке на него переходить. Причём в моём отделении ещё и ухитрились так настроить WiFi, что переход именно по той ссылке, что даёт менеджер, блокируется файрволлом. А без перехода по ссылке менеджер говорит, что ему работу не зачтут и что-то делать отказывается. Поэтому только выходить на улицу и там ловить мобильный Интернет. Ну ещё в новом были бесплатные P2P переводы. Но это на любителя. Кажется, с ними тоже были какие-то засады.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:00

moveton Вітаємо.

Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 45
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:09

she_ne_investor Вітаємо.

Вдячні Вам за відвертий зворотній зв'язок. Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі, проте дуже плідно працюємо над виправленням недоліків та спрощенням інтерфейсу. В подальшому всі функції будуть перенесені до застосунку "MyRaif", який зараз поступово наповнюється новими можливостями.

А у випадку виникнення будь-яких складнощів Вам завжди будуть готові допомогти оператори чату - написати до нього дуже легко:

Для застосунку "MyRaif" - символ гарнітури праворуч згори на головній сторінці та далі "Написати в чат";

Для застосунку "Raiffeisen Online" - символ діалогу праворуч згори на головній сторінці.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 45
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Вів 06 сер, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
otshelnick1
 
Повідомлень: 241
З нами з: 13.10.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33

  RaifHelp написав:moveton Вітаємо.

Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

moveton, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?
S i m
 
Повідомлень: 172
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42

  otshelnick1 написав:
  RaifHelp написав:Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
якийся старовинний бінесплан створення і собі типу"необанків" треба виконувати.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:01

  Amethyst написав:moveton, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає :mrgreen: :mrgreen:

Я ж для порядку и в Чат напишу :mrgreen: Про Wise что-то поздно ТГ пишет. Wise в Райфе не работал и три месяца назад. Телефонная поддержка тогда сказала: "Мы этот ресурс считаем слишком рискованным и поэтому через него не разрешаем. Платите каким-то другим. Каким? Пробуйте, может какой-то и разрешён". Вот TransferGo отвалился только полторы недели назад.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:07

  S i m написав:
  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?

А ві с какой целью интересуетесь? :wink:
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 178179180181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 131, 132, 133
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1323 457639
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 14:10
Amethyst
А-Банк 1 ... 180, 181, 182
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1814 1003122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 12:25
Amethyst
ПроКредит Банк 1 ... 41, 42, 43
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
422 195803
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2024 16:02
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1324)
06.08.2024 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.