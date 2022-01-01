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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:48

  she_ne_investor написав:Hennady
У них в мобайл один із найзапутаніших/неінтуїтивних інтерфайсів які я бачив.
Втім, паралельне існування двох мобайл додатків як би натякає...

У них же функционал разный. Один, чтобы пользоваться, а второй, чтобы в отделении по ссылке на него переходить. Причём в моём отделении ещё и ухитрились так настроить WiFi, что переход именно по той ссылке, что даёт менеджер, блокируется файрволлом. А без перехода по ссылке менеджер говорит, что ему работу не зачтут и что-то делать отказывается. Поэтому только выходить на улицу и там ловить мобильный Интернет. Ну ещё в новом были бесплатные P2P переводы. Но это на любителя. Кажется, с ними тоже были какие-то засады.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:00

moveton Вітаємо.

Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:09

she_ne_investor Вітаємо.

Вдячні Вам за відвертий зворотній зв'язок. Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі, проте дуже плідно працюємо над виправленням недоліків та спрощенням інтерфейсу. В подальшому всі функції будуть перенесені до застосунку "MyRaif", який зараз поступово наповнюється новими можливостями.

А у випадку виникнення будь-яких складнощів Вам завжди будуть готові допомогти оператори чату - написати до нього дуже легко:

Для застосунку "MyRaif" - символ гарнітури праворуч згори на головній сторінці та далі "Написати в чат";

Для застосунку "Raiffeisen Online" - символ діалогу праворуч згори на головній сторінці.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Вів 06 сер, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:33

  RaifHelp написав:moveton Вітаємо.

Для карток у валюті долар та євро доступні перекази за допомогою сторонніх інтернет-сервісів в межах ліміту 100 000 грн на місяць, проте для карток у гривні такі операції дійсно заблоковані. Якщо у Вас відхиляється оплата саме по карті у валюті долар чи євро - просимо написати для перевірки до чату застосунків "MyRaif" або "Raiffeisen Online".

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

moveton, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:42

  otshelnick1 написав:
  RaifHelp написав:Ми розуміємо, що наші застосунки не досконалі
а навіщо взагалі потрібно два додатка? Це постійно призводить до плутанини в інтерфейсах, функціях і т.д. Замість двох не досконалих краще б залишили один робочий
якийся старовинний бізнесплан створення й собі типу"необанків" треба виконувати
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 06 сер, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:01

  Amethyst написав:moveton, терміново пишить у Чат!!
Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс...от тільки офпред не знає :mrgreen: :mrgreen:

Я ж для порядку и в Чат напишу :mrgreen: Про Wise что-то поздно ТГ пишет. Wise в Райфе не работал и три месяца назад. Телефонная поддержка тогда сказала: "Мы этот ресурс считаем слишком рискованным и поэтому через него не разрешаем. Платите каким-то другим. Каким? Пробуйте, может какой-то и разрешён". Вот TransferGo отвалился только полторы недели назад.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:07

  S i m написав:
  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?

А ві с какой целью интересуетесь? :wink:
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:03

otshelnick1 Вітаємо.

Повністю підтримуємо Вас у бажанні користуватись усіма функціями в одному застосунку. Не зважаючи на те, що застосунок "MyRaif" ще зовсім новачок, наші спеціалісти плідно працюють над його наповненням. В подальшому, весь функціонал буде перенесено саме в цей застосунок.

Ми хочемо переконатися, що кожна функція працює бездоганно та відповідає очікуванням клієнтів, тому перш ніж їх запускати – ретельно готуємося та тестуємо кожну з них. У зв’язку з цим, потребуємо трохи часу на їх реалізацію.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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