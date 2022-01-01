RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:25

  Amethyst написав:
  S i m написав:
  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?

А ві с какой целью интересуетесь? :wink:
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати 8)


для разнообразия интересуюсь...

рефку можете оставить себе...
S i m
 
Повідомлень: 174
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:42

А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.
Oberon
 
Повідомлень: 326
З нами з: 15.09.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:48

  Oberon написав:А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.

І в Райфі і в Мумбі рахуються надходження з чужих рахунків і банків!
Тобто
внутрібанк з рахунку дружини/коханки -- підпадає під ФМ,
або переказ зі свого рах-ку в іншого банку -- теж підпадає під ФМ.
Але родичі і свій ІПН -- це самі прості перепони для доказів :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 179, 180, 181
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1809 1003364
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 17:40
Amethyst
Юнекс Банк 1 ... 131, 132, 133
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1323 457807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 14:10
Amethyst
ПроКредит Банк 1 ... 41, 42, 43
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
422 195827
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2024 16:02
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3065)
06.08.2024 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.