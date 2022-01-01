для разнообразия интересуюсь...
рефку можете оставить себе...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 15:25
для разнообразия интересуюсь...
рефку можете оставить себе...
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:42
А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:48
І в Райфі і в Мумбі рахуються надходження з чужих рахунків і банків!
Тобто
внутрібанк з рахунку дружини/коханки -- підпадає під ФМ,
або переказ зі свого рах-ку в іншого банку -- теж підпадає під ФМ.
Але родичі і свій ІПН -- це самі прості перепони для доказів
|