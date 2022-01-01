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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:25

  Amethyst написав:
  S i m написав:
  Amethyst написав:Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс


весь тг это кто конкретно ?

А ві с какой целью интересуетесь? :wink:
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати 8)


для разнообразия интересуюсь...

рефку можете оставить себе...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:42

А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:48

  Oberon написав:А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.

І в Райфі і в Мумбі рахуються надходження з чужих рахунків і банків!
Тобто
внутрібанк з рахунку дружини/коханки -- підпадає під ФМ,
або переказ зі свого рах-ку в іншого банку -- теж підпадає під ФМ.
Але родичі і свій ІПН -- це самі прості перепони для доказів :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:49

Oberon Вітаємо.

Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:10

Re: Райффайзен Банк

@RaifHelp, якщо можете- зафіксуйте пропозицію на майбутнє. Під час минулої 'курсової' акції завітав у відділення де хотів внести гривневі кошти на свій рахунок з майбутнім відкриттям валютного депозиту, проте мені було відмовлено оскільки пакет документів для підтвердження походження коштів був не в паперовому вигляді, а в електронному. Хотілось би в майбутньому мати можливість дану операцію зробити хоча б через чат підтримки в режимі онлайн. Дуже незручно бігати по місту і шукати найближчий принтер де роздрукують документи. Дякую. (з'ясовувати чому так трапилось немає потреби, вже отримав офіційну відповідь в іншому каналі про те що банк діяв згідно правил роботи з клієнтами)
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:40

  RaifHelp написав:Oberon Вітаємо.

Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.


А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:44

andriy_z Вітаємо.

Щиро вдячні Вам за пропозицію. Саме зворотній зв'язок від клієнтів допомагає нам покращувати якість обслуговування та послуги банку.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:54

serg1974 Вітаємо.

На жаль, передбачити заздалегідь потраплять операції на перевірку чи ні - неможливо, адже це можуть бути операції на будь-яку суму. Якщо плануєте проводити такі операції регулярно - Ви можете попередньо підготувати документи, що підтверджують походження переказаних коштів.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:42

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Ви можете попередньо підготувати документи, що підтверджують походження переказаних коштів.
А якщо документи тільки в електронному вигляді з накладеним КЕП, то тоді все? Банк не думає про навколишнє середовищі, про дерева, планету?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:51

Re: Райффайзен Банк

  serg1974 написав:А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?
Проверяют законность происхождения средств, которые поступили к вам. Действительно, некоторые банки вдрух делают эту проверку при попытке отправить эти средства на др. счета.
Просто так будет больнее и сговорчивее для клиента :mrgreen:
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!
Amethyst
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