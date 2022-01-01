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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!


ага, изи меня за два года давности спросил...
S i m
 
Повідомлень: 178
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 180181182183
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