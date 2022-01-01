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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47
Amethyst написав:
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!
ага, изи меня за два года давности спросил...
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