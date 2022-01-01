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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!


ага, изи меня за два года давности спросил...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 06:48

  S i m написав:
  Amethyst написав:И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!


ага, изи меня за два года давности спросил...

Ось і рахуйте, надав довідку з дії, про власні заощадження забудь. Дивина.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:47

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?
Проверяют законность происхождения средств, которые поступили к вам. Действительно, некоторые банки вдрух делают эту проверку при попытке отправить эти средства на др. счета.
Просто так будет больнее и сговорчивее для клиента :mrgreen:
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!



Вот именно что не так. Я вносил наличными в банкомат на свою карту. Далее перечислял на карту Райфа получателю. Итого 3-4 операции, на общую сумму ~ 100тыс, получатель — клиент Райфа. Операции не друг за другом а в течении 2-3 месяцев.

Итог : к получателю у банка никаких вопросов. Ко мне Вайбером :

Шановний клієнте, вимушені повідомити про припинення обслуговування. Для подальшого обслуговування та можливості розблокувати рахунки, надайте відповіді на питання або звернутіться до відділення для закриття рахунків.
Надати письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 1.03.2023-1.06.2023;
документи, у межах яких проведено операції;
документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по рахунку (довідка з місця роботи, декларація, довідка з ДФС тощо);
розкрити суть прибуткових та видаткових операцій, які планує здійснювати клієнт у майбутньому, періодичність, орієнтовна сума в міс., контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
актуалізувати дані та оновити опитувальник, в т.ч. джерела походження коштів та фінансовий стан.
Інші пояснення та документи, які бажає надати клієнт.
Відповіді надайте на raif.help@raiffeisen.ua.

Далее обратился в отделение банка к живому менеджеру. Говорю что давайте принесу подтверждение происхождения средств ( продажа недвиж в 2021 на сумму в несколько раз выше той что прошла в запрашиваемый период). Ответ — нет, вы им напишите и только письменно именно то что они просят.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:50

  RaifHelp написав:Oberon Вітаємо.

Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.



А кстати меня сразу заблокировали. История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.

Не понятно, для чего вы вводите в заблуждение форумчан, что банк не сразу блокирует и лишь затем запрашивает дополнительную информацию.
serg1974
 
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