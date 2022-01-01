ага, изи меня за два года давности спросил...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 07 сер, 2024 06:48
Додано: Сер 07 сер, 2024 07:47
Вот именно что не так. Я вносил наличными в банкомат на свою карту. Далее перечислял на карту Райфа получателю. Итого 3-4 операции, на общую сумму ~ 100тыс, получатель — клиент Райфа. Операции не друг за другом а в течении 2-3 месяцев.
Итог : к получателю у банка никаких вопросов. Ко мне Вайбером :
Шановний клієнте, вимушені повідомити про припинення обслуговування. Для подальшого обслуговування та можливості розблокувати рахунки, надайте відповіді на питання або звернутіться до відділення для закриття рахунків.
Надати письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 1.03.2023-1.06.2023;
документи, у межах яких проведено операції;
документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по рахунку (довідка з місця роботи, декларація, довідка з ДФС тощо);
розкрити суть прибуткових та видаткових операцій, які планує здійснювати клієнт у майбутньому, періодичність, орієнтовна сума в міс., контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
актуалізувати дані та оновити опитувальник, в т.ч. джерела походження коштів та фінансовий стан.
Інші пояснення та документи, які бажає надати клієнт.
Відповіді надайте на raif.help@raiffeisen.ua.
Далее обратился в отделение банка к живому менеджеру. Говорю что давайте принесу подтверждение происхождения средств ( продажа недвиж в 2021 на сумму в несколько раз выше той что прошла в запрашиваемый период). Ответ — нет, вы им напишите и только письменно именно то что они просят.
Додано: Сер 07 сер, 2024 07:50
А кстати меня сразу заблокировали. История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Не понятно, для чего вы вводите в заблуждение форумчан, что банк не сразу блокирует и лишь затем запрашивает дополнительную информацию.
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