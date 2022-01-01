ага, изи меня за два года давности спросил...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 07 сер, 2024 06:48
Додано: Сер 07 сер, 2024 07:47
Вот именно что не так. Я вносил наличными в банкомат на свою карту. Далее перечислял на карту Райфа получателю. Итого 3-4 операции, на общую сумму ~ 100тыс, получатель — клиент Райфа. Операции не друг за другом а в течении 2-3 месяцев.
Итог : к получателю у банка никаких вопросов. Ко мне Вайбером :
Шановний клієнте, вимушені повідомити про припинення обслуговування. Для подальшого обслуговування та можливості розблокувати рахунки, надайте відповіді на питання або звернутіться до відділення для закриття рахунків.
Надати письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 1.03.2023-1.06.2023;
документи, у межах яких проведено операції;
документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по рахунку (довідка з місця роботи, декларація, довідка з ДФС тощо);
розкрити суть прибуткових та видаткових операцій, які планує здійснювати клієнт у майбутньому, періодичність, орієнтовна сума в міс., контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
актуалізувати дані та оновити опитувальник, в т.ч. джерела походження коштів та фінансовий стан.
Інші пояснення та документи, які бажає надати клієнт.
Відповіді надайте на raif.help@raiffeisen.ua.
Далее обратился в отделение банка к живому менеджеру. Говорю что давайте принесу подтверждение происхождения средств ( продажа недвиж в 2021 на сумму в несколько раз выше той что прошла в запрашиваемый период). Ответ — нет, вы им напишите и только письменно именно то что они просят.
Додано: Сер 07 сер, 2024 07:50
А кстати меня сразу заблокировали. История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Не понятно, для чего вы вводите в заблуждение форумчан, что банк не сразу блокирует и лишь затем запрашивает дополнительную информацию.
Додано: Сер 07 сер, 2024 09:27
Re: Райффайзен Банк
Ну и шо не так?
Проверяют легитимность ваших доходов.
Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.
ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...
Вы отправили ФинМону фотокопию договора?
Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали
И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.
Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!
Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность
Додано: Сер 07 сер, 2024 09:47
Указал что не работаю временно. Ноль доходов. Перед указанным мной периодом вносил на свой счёт и размещал и по истечении 3х месяцев снимал в кассе в Райфе на конверт-депо до 1млн грн.
Никуда ничего не отправлял. Они же не только подтверждение моих доходов запросили. А и остальное по списку.
К приятелю вопросов по сей день нет. Год минул.
Мне все так.
Просто сотрудники оф. поддержки вводят в заблуждение форумчан.
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