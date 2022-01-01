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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 00:47
Amethyst написав:
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!
ага, изи меня за два года давности спросил...
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Додано: Сер 07 сер, 2024 06:48
S i m написав: Amethyst написав:
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!
ага, изи меня за два года давности спросил...
Ось і рахуйте, надав довідку з дії, про власні заощадження забудь. Дивина.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 07:47
Amethyst написав: serg1974 написав:
А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?
Проверяют законность происхождения средств, которые поступили к вам. Действительно, некоторые банки вдрух делают эту проверку при попытке отправить эти средства на др. счета.
Просто так будет больнее и сговорчивее для клиента
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!
Вот именно что не так. Я вносил наличными в банкомат на свою карту. Далее перечислял на карту Райфа получателю. Итого 3-4 операции, на общую сумму ~ 100тыс, получатель — клиент Райфа. Операции не друг за другом а в течении 2-3 месяцев.
Итог : к получателю у банка никаких вопросов. Ко мне Вайбером :
Шановний клієнте, вимушені повідомити про припинення обслуговування. Для подальшого обслуговування та можливості розблокувати рахунки, надайте відповіді на питання або звернутіться до відділення для закриття рахунків.
Надати письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 1.03.2023-1.06.2023;
документи, у межах яких проведено операції;
документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по рахунку (довідка з місця роботи, декларація, довідка з ДФС тощо);
розкрити суть прибуткових та видаткових операцій, які планує здійснювати клієнт у майбутньому, періодичність, орієнтовна сума в міс., контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
актуалізувати дані та оновити опитувальник, в т.ч. джерела походження коштів та фінансовий стан.
Інші пояснення та документи, які бажає надати клієнт.
Відповіді надайте на raif.help@raiffeisen.ua
.
Далее обратился в отделение банка к живому менеджеру. Говорю что давайте принесу подтверждение происхождения средств ( продажа недвиж в 2021 на сумму в несколько раз выше той что прошла в запрашиваемый период). Ответ — нет, вы им напишите и только письменно именно то что они просят.
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serg1974
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Додано: Сер 07 сер, 2024 07:50
RaifHelp написав:Oberon
Вітаємо.
Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
А кстати меня сразу заблокировали. История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Не понятно, для чего вы вводите в заблуждение форумчан, что банк не сразу блокирует и лишь затем запрашивает дополнительную информацию.
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serg1974
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:27
serg1974 написав:
История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Ну и шо не так?
Проверяют легитимность ваших доходов.
Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.
ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...
Вы отправили ФинМону фотокопию договора?
Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали
И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.
Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!
Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность
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Amethyst
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:47
Amethyst написав: serg1974 написав:
История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Ну и шо не так?
Проверяют легитимность ваших доходов.
Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.
ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...
Вы отправили ФинМону фотокопию договора?
Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали
И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.
Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!
Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность
Указал что не работаю временно. Но имею доходы от депо. Перед указанным мной периодом вносил на свой счёт и размещал и по истечении 3х месяцев снимал в кассе в Райфе на конверт-депо до 1млн грн, если суммарно.
Никуда ничего не отправлял. Они же не только подтверждение моих доходов запросили. А и остальное по списку.
К приятелю вопросов по сей день нет. Год минул.
Мне все так.
Просто сотрудники оф. поддержки вводят в заблуждение форумчан. В моменте что якобы их вначале банк спросит-попросит, а лишь затем заблокирует. А не наоборот.
И в моменте что вопросы у банка только если к тебе поступают деньги. Мой приятель те ~100к получил на свою карту Райфа— ноль вопросов. А я те 100к отправил - блок и затем вопросы.
Востаннє редагувалось serg1974
в Сер 07 сер, 2024 11:25, всього редагувалось 3 разів.
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serg1974
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:20
Amethyst написав: serg1974 написав:
История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Ну и шо не так?
Проверяют легитимность ваших доходов.
Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.
ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...
Вы отправили ФинМону фотокопию договора?
Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали
И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.
Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!
Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность
Трохи дивно ви пишете. Кліент по одній роботі отримує в одному банку по одному рахунку зп.Поповнює в іншому. Одразу блокування?
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sens
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:24
sens написав: Amethyst написав: serg1974 написав:
История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа.
Ну и шо не так?
Проверяют легитимность ваших доходов.
Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.
ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...
Вы отправили ФинМону фотокопию договора?
Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали
И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.
Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!
Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность
ПС. В Анкете был указан доход 50К+50К, 2 хаты, дача, машина, я̶х̶т̶а̶ лодка, 1лмн собственных збережений... Но ФинМон отак решил прикрыть свою дупу!
Трохи дивно ви пишете. Кліент по одній роботі отримує в одному банку по одному рахунку зп.Поповнює в іншому. Одразу блокування?
Так это ж реальный случай! Клиент напереводил сам себе по р2р 60К и получил "нежный блок" на 3 дня в Шапито.
Нежный, бо ему только запретили дальше переводить по р2р, заблокировали использование этих средст на погашение кредзадолженности, но разрешили пополянть счета по СЕП... За три дня (в конце мес, прям перед РД) проблему таки уладили...
И чо?! даа, р2р - это неавторизированый перевод (в отл от СЕП)
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 07 сер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:26
Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно
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serg1974
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:38
serg1974 написав:
Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно
да я вааще, уже от думаю, шо банке нуна помагать...
От она блокирует, швыряет клиенту стандартный запрос ПВК/ФТ...
А клиент банке в ответ... отак ласково и нежно:
солнышко моё, шо тебе написать про себя, шобы спасти от НБУ
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Amethyst
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