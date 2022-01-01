Додано: Сер 07 сер, 2024 09:47

Amethyst написав: serg1974 написав: История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа. История - выше. Никто не предлагал «надати документи» перед блоком. К получателю денег от меня — ноль вопросов. Он тоже клиент Райфа. Ну и шо не так?

Проверяют легитимность ваших доходов.

Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.

ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...

Вы отправили ФинМону фотокопию договора?

Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделали



И приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.

Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!

Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность Ну и шо не так?Проверяют легитимность ваших доходов.Причем проверку начали за 1..2 недели до блока.ФинМон не отчитывается перед девочками в отд-и, он просто требует от них шобы они информировали вас...Вы отправили ФинМону фотокопию договора?Вы какую указали з/п в Анкете, 20К... а переводов на 100К наделалиИ приятель ваш тут не причем, отвечайте за СВОИ действия.Вы от 2..3 недельки помолчите, и ФинМон возьмется и за приятеля!Хотяяя можете от прям щас в пояснении указать, шо перевели приятелю гроши за оплату его консультаций... отада и приятеля проверят на незарегиную комерч деятельность

Указал что не работаю временно. Но имею доходы от депо. Перед указанным мной периодом вносил на свой счёт и размещал и по истечении 3х месяцев снимал в кассе в Райфе на конверт-депо до 1млн грн, если суммарно.Никуда ничего не отправлял. Они же не только подтверждение моих доходов запросили. А и остальное по списку.К приятелю вопросов по сей день нет. Год минул.Мне все так.Просто сотрудники оф. поддержки вводят в заблуждение форумчан. В моменте что якобы их вначале банк спросит-попросит, а лишь затем заблокирует. А не наоборот.И в моменте что вопросы у банка только если к тебе поступают деньги. Мой приятель те ~100к получил на свою карту Райфа— ноль вопросов. А я те 100к отправил - блок и затем вопросы.