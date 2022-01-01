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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:07

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно

да я вааще, уже от думаю, шо банке нуна помагать...
От она блокирует, швыряет клиенту стандартный запрос ПВК/ФТ...
А клиент банке в ответ... отак ласково и нежно:
солнышко моё, шо тебе написать про себя, шобы спасти от НБУ :lol: :lol:


Тон выбрали конечно веселый, зато текст не слишком понятен
serg1974
 
Повідомлень: 857
З нами з: 27.10.10
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  #<1 ... 181182183184
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