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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:07
Amethyst написав: serg1974 написав:
Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно
да я вааще, уже от думаю, шо банке нуна помагать...
От она блокирует, швыряет клиенту стандартный запрос ПВК/ФТ...
А клиент банке в ответ... отак ласково и нежно:
солнышко моё, шо тебе написать про себя, шобы спасти от НБУ
Тон выбрали конечно веселый, зато текст не слишком понятен
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serg1974
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