Акція! «сМАКуй літо з Obsidian Card» від Таскомбанк й Visa!
https://news.finance.ua/ua/akciya-smaku ... ion_070824
Акція діє з 07.08.2024 по 07.10.2024
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 17:09
Re: Райффайзен Банк
Акція! «сМАКуй літо з Obsidian Card» від Таскомбанк й Visa!
https://news.finance.ua/ua/akciya-smaku ... ion_070824
Акція діє з 07.08.2024 по 07.10.2024
Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36
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