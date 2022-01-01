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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:09

Re: Райффайзен Банк

Акція! «сМАКуй літо з Obsidian Card» від Таскомбанк й Visa!

https://news.finance.ua/ua/akciya-smaku ... ion_070824

Акція діє з 07.08.2024 по 07.10.2024
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36

  serg1974 написав:
Кстати, я клиент Райфа еще с тех времен когда отдельным клиентам физлицам банк презентовал золотые монеты. Думаю что здесь на форуме такого и не помнят/знают.
в 1999 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:53

flysoulfly точно не вспомню но думаю что уже после продажи Аваля в 2005м
serg1974
 
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