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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2024 17:09
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36
serg1974 написав:
Кстати, я клиент Райфа еще с тех времен когда отдельным клиентам физлицам банк презентовал золотые монеты. Думаю что здесь на форуме такого и не помнят/знают.
в 1999 ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:53
flysoulfly точно не вспомню но думаю что уже после продажи Аваля в 2005м
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serg1974
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:06
RaifHelp написав:valya
Добрий день!
Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком
. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Тобто через акціонера теж зв'язку немає? Питаю вже вдруге, бо відповіді в перший раз не було
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