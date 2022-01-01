RaifHelp написав:valya Добрий день! Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Тобто через акціонера теж зв'язку немає? Питаю вже вдруге, бо відповіді в перший раз не було
l_e_x Добрий день! Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас. Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html З повагою та турботою, фахівець Оксана.