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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

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Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36

  serg1974 написав:
Кстати, я клиент Райфа еще с тех времен когда отдельным клиентам физлицам банк презентовал золотые монеты. Думаю что здесь на форуме такого и не помнят/знают.
в 1999 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5226
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Подякував: 1677 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:53

flysoulfly точно не вспомню но думаю что уже после продажи Аваля в 2005м
serg1974
 
Повідомлень: 859
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:06

  RaifHelp написав:valya
Добрий день!
Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Тобто через акціонера теж зв'язку немає? Питаю вже вдруге, бо відповіді в перший раз не було
l_e_x
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:06

l_e_x
Добрий день!
Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас.
Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 55
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:24

  RaifHelp написав:l_e_x
Добрий день!
Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас.
Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Киевстар тоже отдельная компания, но всем известно от куда ноги растут, так что не надо эту пыль в глаза бросать...
S i m
 
Повідомлень: 179
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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