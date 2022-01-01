RaifHelp написав:valya Добрий день! Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Тобто через акціонера теж зв'язку немає? Питаю вже вдруге, бо відповіді в перший раз не було
l_e_x Добрий день! Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас. Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp написав:l_e_x Добрий день! Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас. Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Киевстар тоже отдельная компания, но всем известно от куда ноги растут, так что не надо эту пыль в глаза бросать...
RaifHelp написав:l_e_x Добрий день! Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас. Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html З повагою та турботою, фахівець Оксана.
The RBI Group and its stakeholders are in an unprecedented situation, and we recognise the urgency for action which the war has created.
яке нафіг "розуміння терміновості дій які створила війна"? вже рік+ минув, ніфіга не зробили, так далі і співпрацюють
Пояснення вони надали аж 30 березня 2023 року! З того часу нічого юридично не змінилося, райфайзен (навмисмо з маленької) так і працює там де працював. Думаю всі все розуміють, я принципово не працюю із цим банком
Кому цікаво можете у гуглі вбити "райфайзен свастика логотип" і знайти цікавий логотип який був у райфайзену за часів WW2 (бо правила форуму думаю не дозволять розмістити тут це зображення)
DmitryZP написав:Кому цікаво можете у гуглі вбити "райфайзен свастика логотип" і знайти цікавий логотип який був у райфайзену за часів WW2 (бо правила форуму думаю не дозволять розмістити тут це зображення)
Ну интересно. Нагуглил, что Третий Рейх взял символ Райфа (на самом деле гораздо более древний и распространённый для защиты от зол и несчастий), присобачил к нему один из вариантов свастики (тоже распространённый древний символ с кучей значений про благополучие и защиту от злых духов) и в таком виде пользовался. И что? А логотип у Райфа с тех пор в целом не поменялся - всё те же две лошадинные головы. Так что он и сейчас интересный и думаю, что правила форума не против его размещения.
Кстати, а какой именно логотип был у Райфа во время WW2, если он вообще отличался от нынешнего? Вот такую картинку как раз и не нашёл. Может офпред обнаружит в служебном историческом музее, раз уж он местным широким массам специалистов по орнаментам и геральдике так любопытен?