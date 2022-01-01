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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36

  serg1974 написав:
Кстати, я клиент Райфа еще с тех времен когда отдельным клиентам физлицам банк презентовал золотые монеты. Думаю что здесь на форуме такого и не помнят/знают.
в 1999 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:53

flysoulfly точно не вспомню но думаю что уже после продажи Аваля в 2005м
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:06

  RaifHelp написав:valya
Добрий день!
Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Тобто через акціонера теж зв'язку немає? Питаю вже вдруге, бо відповіді в перший раз не було
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:06

l_e_x
Добрий день!
Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас.
Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:24

  RaifHelp написав:l_e_x
Добрий день!
Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас.
Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Киевстар тоже отдельная компания, но всем известно от куда ноги растут, так что не надо эту пыль в глаза бросать...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:12

  RaifHelp написав:l_e_x
Добрий день!
Райф – український банк, окрема юридична особа і акціонери у нас різні. Крім РБІ нашим акціонером є також ЄБРР. Обидва наші акціонери засудили війну та допомагають Україні. А ми тут робимо все можливе для України та українців. І болить нам так само, як і кожному з вас.
Усі коментарі Група РБІ дала у своїй заяві 30 березня: https://www.rbinternational.com/en/medi ... ussia.html
З повагою та турботою, фахівець Оксана.



The RBI Group and its stakeholders are in an unprecedented situation, and we recognise the urgency for action which the war has created.


яке нафіг "розуміння терміновості дій які створила війна"? вже рік+ минув, ніфіга не зробили, так далі і співпрацюють

Пояснення вони надали аж 30 березня 2023 року! З того часу нічого юридично не змінилося, райфайзен (навмисмо з маленької) так і працює там де працював. Думаю всі все розуміють, я принципово не працюю із цим банком

Кому цікаво можете у гуглі вбити "райфайзен свастика логотип" і знайти цікавий логотип який був у райфайзену за часів WW2 (бо правила форуму думаю не дозволять розмістити тут це зображення)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 05:04

Re: Райффайзен Банк

  DmitryZP написав:Кому цікаво можете у гуглі вбити "райфайзен свастика логотип" і знайти цікавий логотип який був у райфайзену за часів WW2 (бо правила форуму думаю не дозволять розмістити тут це зображення)

Ну интересно. Нагуглил, что Третий Рейх взял символ Райфа (на самом деле гораздо более древний и распространённый для защиты от зол и несчастий), присобачил к нему один из вариантов свастики (тоже распространённый древний символ с кучей значений про благополучие и защиту от злых духов) и в таком виде пользовался. И что? А логотип у Райфа с тех пор в целом не поменялся - всё те же две лошадинные головы. Так что он и сейчас интересный и думаю, что правила форума не против его размещения.

Кстати, а какой именно логотип был у Райфа во время WW2, если он вообще отличался от нынешнего? Вот такую картинку как раз и не нашёл. Может офпред обнаружит в служебном историческом музее, раз уж он местным широким массам специалистов по орнаментам и геральдике так любопытен?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:58

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:Нагуглил, что Третий Рейх взял символ Райфа
:shock: :shock: :shock:
є посилання?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 01:00

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:Кстати, а какой именно логотип был у Райфа во время WW2, если он вообще отличался от нынешнего? Вот такую картинку как раз и не нашёл.


https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D ... 0%B8%D0%BF
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 01:24

  DmitryZP написав:
  moveton написав:Нагуглил, что Третий Рейх взял символ Райфа
:shock: :shock: :shock:
є посилання?

https://google.gik-team.com/?q=%D1%80%D ... 0%B8%D0%BF вестимо. Куда меня послали, туда я и пошёл. Прямо на первой странице ссылки на эту историю и упоминание, что российские блоггеры зачем-то её решили вывернуть наизнанку. Как я вижу, не только российские. А вот где там символ Райфа специфически времён WW2 - пролистал все страницы выдачи, не нашёл.
moveton
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