sens написав:RaifHelp написав:sens Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді.
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та вдосконалює сучасні системи. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати таке повідомлення, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. У Вас будуть змінені реквізити, про що повідомимо Вас додатково.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо компанію про зміни для своєчасного зарахування на Ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, просимо повідомити відправника про нові реквізити.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Чому не було сповіщень попередньо про будь-які зміни, навіть якщо рахунок для виплати заробітної плати? Фінансовий номер у банка є, також наголошую що в застосунку не було попередження про зміни реквізитів. Необачно.
Было такое.
Не пришли деньги на счет по ибану. Начал сверять реквизиты и увидел в их приложении, что счет изменили и назначение платежа упростили. Так же как и вы начал спрашивать поддержку, почему сменили реквизиты без предупреждения, мне ответили, что письмо отправляли и предупреждали. После этого мне пришло письмо, что скоро реквизиты сменятся. На мою очередную претензию: почему письмо прислали уже после смены реквизитов, мне эти дурачки ответили, что это у меня проблема с интернетом и поэтому письмо шло долго, а они отправили вовремя. Типа в заголовке письма не видно, когда оно было на самом деле отправлено ))).
Расписал ситуацию на имейл office@raiffeisen.ua, пришел автоответ,что над моимм вопросом работают. Больше ничего не ответили, дальнейшие письма на этот адрес игнорировали.
Будет время, то распишу эту ситуацию в жалобе на НБУ. Явное нарушение договора об обслуживании счета и закона Украины "Про звернення громадян"