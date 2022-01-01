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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 01:32

  sens написав:
  RaifHelp написав:sens Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді.
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та вдосконалює сучасні системи. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати таке повідомлення, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. У Вас будуть змінені реквізити, про що повідомимо Вас додатково.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо компанію про зміни для своєчасного зарахування на Ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, просимо повідомити відправника про нові реквізити.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛

Чому не було сповіщень попередньо про будь-які зміни, навіть якщо рахунок для виплати заробітної плати? Фінансовий номер у банка є, також наголошую що в застосунку не було попередження про зміни реквізитів. Необачно.


Было такое.
Не пришли деньги на счет по ибану. Начал сверять реквизиты и увидел в их приложении, что счет изменили и назначение платежа упростили. Так же как и вы начал спрашивать поддержку, почему сменили реквизиты без предупреждения, мне ответили, что письмо отправляли и предупреждали. После этого мне пришло письмо, что скоро реквизиты сменятся. На мою очередную претензию: почему письмо прислали уже после смены реквизитов, мне эти дурачки ответили, что это у меня проблема с интернетом и поэтому письмо шло долго, а они отправили вовремя. Типа в заголовке письма не видно, когда оно было на самом деле отправлено ))).
Расписал ситуацию на имейл office@raiffeisen.ua, пришел автоответ,что над моимм вопросом работают. Больше ничего не ответили, дальнейшие письма на этот адрес игнорировали.
Будет время, то распишу эту ситуацию в жалобе на НБУ. Явное нарушение договора об обслуживании счета и закона Украины "Про звернення громадян"
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:14

Re: Райффайзен Банк

А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?

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lamal
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:45

  lamal написав:А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?

На самом деле банк принимает заявки и на следующий день но только с утра (кажись до 11 может до 12 при наличии cвободных "слотов" на следующий день - все что позже или если закончатся "слоты" то через день
  lamal написав:Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
- убрали бы вы это - вас же люди читают, а эта информация имхо - признак неуважения ;(
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:50

  lamal написав:А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?

Не в курсе. А реально даже, если сильно попросить, не примет на через неделю, как Сенс? Или лучше на месяца через полтора, как бывает в БИС?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:24

citramon
Добрий день!
Зі сторони Райфу відбувається інформування за 5 днів до міграції на сайті (https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... oloshennya) розміщене оголошення. У день міграції всі клієнти отримають електронний лист, якщо надали email до Банку. Якщо email відсутній, то надсилається повідомлення у Viber. Viber відсутній у вигляді SMS повідомлення.
Якщо Вам надіслали кошти на старі реквізити щонайменше 6 місяців, то вони будуть автоматично перераховуватись на новий картковий рахунок. Якщо кошти будуть надходити пізніше, то - повернуться відправнику. Для уникнення подібних ситуацій рекомендуємо надати актуальні реквізити, які можливо самостійно сформувати в застосунку.
Дуже хочемо розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Додатково просимо вказати електронну адресу з якої було наділсано лист.
Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:24

lamal
Добрий день!
Розуміємо Ваше бажання отримати послугу тут і зараз. Це абсолютно нормально. В той же час, всі ми, і наш Банк не є виключенням, працюємо в нестандартних умовах. Маємо хоч якось планувати нашу роботу та й не забувати, що будь-якої миті може трапитись форс-мажор.
Процес замовлення коштів – один із важливих процесів Банку, і в теперішній час потребує ретельної підготовки. Відповідно, замовити необхідну суму можна не раніше, ніж через один робочий день.
Сподіваємось на розуміння!

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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