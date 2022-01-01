5757043:lamal"]А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?
На самом деле банк принимает заявки и на следующий день но только с утра (кажись до 11 может до 12 при наличии cвободных "слотов" на следующий день - все что позже или если закончатся "слоты" то через день [quote="5757043:lamal написав:Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
- убрали бы вы это - вас же люди читают, а эта информация имхо - признак неуважения ;(
Дякую . Припис внизу залишаю не я , а прилодуха через яку я користуюся форумом на смартфоні. Як його вимкнути я не знаю (
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
В Тапку в головному меню - налаштування - Тапаталк підпис
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk[/quote]Дякую вам , вже розібрався
RaifHelp написав:citramon Добрий день! Зі сторони Райфу відбувається інформування за 5 днів до міграції на сайті (https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... oloshennya) розміщене оголошення. У день міграції всі клієнти отримають електронний лист, якщо надали email до Банку. Якщо email відсутній, то надсилається повідомлення у Viber. Viber відсутній у вигляді SMS повідомлення.
Не бреши Як може відбуватись інформування "за 5 днів до міграції на сайті (https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... oloshennya) розміщене оголошення", якщо ця міграція йде вже рік кожного дня частково. Банк що кожного дня на сайті вівішує номера рахунків клієнтів, які будуть змігровані цього разу?
RaifHelp написав:citramon Якщо Вам надіслали кошти на старі реквізити щонайменше 6 місяців, то вони будуть автоматично перераховуватись на новий картковий рахунок. Якщо кошти будуть надходити пізніше, то - повернуться відправнику. Для уникнення подібних ситуацій рекомендуємо надати актуальні реквізити, які можливо самостійно сформувати в застосунку.
Не бреши. Мені без попередження змінили номер рахунку. Гроші були відправлені на мої старі реквізити з іншого банку через декілька днів після зміни. Ніякого автосатичного зврахування на новий рахунок не було. Через 3 дні повернулись відправнику
RaifHelp написав:citramon Дуже хочемо розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Додатково просимо вказати електронну адресу з якої було наділсано лист.
Хай вам Цукерберг в фейсбук пише. Я офіційно писав на office@raiffeisen.ua і викрив всю брехню цього банку і його недолугих фахівців підтримки, які дуже розумними себе вважають і вішають клієнтам локшину на вуха про проблеми інтеренета на стороні клієнта, як причину невчасного отримання листа-попереддення від банку ))) Моє зверення проігнорували, про що я писав в попередньому повідомленні. Це нормальна практика в цьому банку, коли немає що відповісти. Розрахунок на те, що проблема зникне сама собою. Але цього разу так не буде
Якщо відповідаєте комусь тут на форумі, то натискайте будь ласка кнопку "Цитата", щоб ваша відповідь включала запитання, на яке намагаєтесь відповісти. Читачам простіше буде оцінити релеватність ваших відповідей.
lamal Добрий день! Нам дуже прикро, що ми не змогли задовольнити Ваших потреб в обслуговуванні повною мірою та дана ситуація завдала незручності і могла суттєво вплинути на Ваші плани. Маємо на меті розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Під час звернення просимо вказати Ваші дані: контактний номер телефону або ідентифікаційний код та адресу відділення, в яке Ви звертались. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.
RaifHelp написав:lamal Добрий день! Нам дуже прикро, що ми не змогли задовольнити Ваших потреб в обслуговуванні повною мірою та дана ситуація завдала незручності і могла суттєво вплинути на Ваші плани. Маємо на меті розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Під час звернення просимо вказати Ваші дані: контактний номер телефону або ідентифікаційний код та адресу відділення, в яке Ви звертались. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Просто напишіть тут , що робить клієнту щоб таких випадків не стало . Може телефонувати в банк перед візитом ?
WallNutPen Добрий день! Замовлення валюти в чаті та Інформаційному центрі можливо виключно через 1 робочий день, адже даний процес потребує ретельної підготовки, тому дотримуємось інструкції. Стосовно відділення, якщо Клієнт звернувся, а замовлення інкасації ще не відбулось - касир може призначити зустріч для отримання готівки наступного робочого дня, відповідно додати суму до підкріплення валютою. В кожному відділенні час замовлення може відрізнятись. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
citramon Ми дійсно зацікавлені перевірити інформацію, на жаль, без електронної адреси не зможемо цього зробити. Якщо Вам зручно, то просимо вказати email тут в приватних повідомленнях для аналізу ситуації. Будемо вдячні за зворотній зв'язок.
lamal Таких ситуацій не має виникати, якщо Вам замовили готівку на фіксований час. Саме тому ми і просимо написати нам - ми проведемо детальний аналіз ситуації для уникнення повторень у майбутньому. Проте, якщо Вам не зручно надати дані таким шляхом, Ви можете зафіксувати скаргу на обслуговування у відділенні за дзвінком до банку за номером 0 800 500 500.