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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2024 19:59
citramon Вітаємо.
Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:05
RaifHelp, ну то у вас 5.75% за мільйон, а от у мене 6% від 5К ))
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:24
RaifHelp написав:citramon
Вітаємо.
Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
А хіба я до вас звертався в цьому чаті для надання повної чи неповної консультації?
В мене вже було достатньо спілкування з фахівцями підтримки, свої висновки я зробив.
Я вже знайомий з вашими глубинними думками:'іноді можуть виникати затримки під час інформування'
'Стосовно затримок інформування, на це може впливати якість зв'язку та інші фактори'
та ін.
Все проаналізуєте більш докладно , коли отримаєте запит від регулятора.
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citramon
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Додано: Вів 20 сер, 2024 12:40
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