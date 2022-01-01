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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:59

citramon Вітаємо.

Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:05

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp, ну то у вас 5.75% за мільйон, а от у мене 6% від 5К ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:24

  RaifHelp написав:citramon Вітаємо.

Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.


А хіба я до вас звертався в цьому чаті для надання повної чи неповної консультації?
В мене вже було достатньо спілкування з фахівцями підтримки, свої висновки я зробив.
Я вже знайомий з вашими глубинними думками:
'іноді можуть виникати затримки під час інформування'
'Стосовно затримок інформування, на це може впливати якість зв'язку та інші фактори'
та ін.

Все проаналізуєте більш докладно , коли отримаєте запит від регулятора.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:40

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antey718
 
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