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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:59

citramon Вітаємо.

Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:05

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp, ну то у вас 5.75% за мільйон, а от у мене 6% від 5К ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:24

  RaifHelp написав:citramon Вітаємо.

Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.


А хіба я до вас звертався в цьому чаті для надання повної чи неповної консультації?
В мене вже було достатньо спілкування з фахівцями підтримки, свої висновки я зробив.
Я вже знайомий з вашими глубинними думками:
'іноді можуть виникати затримки під час інформування'
'Стосовно затримок інформування, на це може впливати якість зв'язку та інші фактори'
та ін.

Все проаналізуєте більш докладно , коли отримаєте запит від регулятора.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:40

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antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:57

Re: Райффайзен Банк

хто знає це на ВСІ чи тільки ті покупки що всередині ОККО?

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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:03

Re: Райффайзен Банк

  quadro_tony_da написав:хто знає
Угуу, тільки всередені ОККО

А для ВСІХ точок -- Кешбек на визначені категорії:
10% - все для тварин
1,5% кафе та ресторани

точніше див. Visa Fishka від Райфу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:08

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:А для ВСІХ точок -- Кешбек на визначені категорії:
10% - все для тварин
1,5% кафе та ресторани

Это было в августе. А в этом месяце уже изменились статьи кэшбека. Только что пришел пуш:
Кино - 10%
Маркетплейсы - 1,5%
Кафе и рестораны (но только по пятницам) - 4%
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:15

WallNutPen де ці категорії глянути?

мені пуш не приходив
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:28

Где глянуть не знаю. У меея только пуш. Причем из двух учеток в одну пришло в лругую нет. Выглядит так
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WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:30

WallNutPen так це ж не по програмі лояльності Фішка, це походу у вас кредитка від райфу якась
Востаннє редагувалось quadro_tony_da в Нед 01 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
quadro_tony_da
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