Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.
Ми маємо бажання проаналізувати усі випадки, про які Ви писали у Ваших дописах, в тому числі - про неотримання Вами інформування про міграцію та відсутність відповіді на лист на електронну адресу. А тому просимо написати нам в приватні повідомлення адресу електронної пошти, з якої Ви надсилали лист, та контактний номер телефону, за яким з Вами може зв'язатись представник банку для надання повної консультації.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
А хіба я до вас звертався в цьому чаті для надання повної чи неповної консультації? В мене вже було достатньо спілкування з фахівцями підтримки, свої висновки я зробив. Я вже знайомий з вашими глубинними думками: 'іноді можуть виникати затримки під час інформування' 'Стосовно затримок інформування, на це може впливати якість зв'язку та інші фактори' та ін.
Все проаналізуєте більш докладно , коли отримаєте запит від регулятора.