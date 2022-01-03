Это по всем картам райфа подключенным в программу Ще. У меня нет кредиток - у меня как раз фишка. И по ней кэшбек начисляется в Ще
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:31
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:47
Re: Райффайзен Банк
зрозуміло розібрався, підтримка каже на сайті оновляться завтра категорії, а в додатку не можна їх переглядати
нашо той додаток тоді взагалі треба
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