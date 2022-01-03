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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:31

  quadro_tony_da написав:WallNutPen так це ж не по програмі лояльності Фішка, це походу у вас еркдитка від райфу якась

Это по всем картам райфа подключенным в программу Ще. У меня нет кредиток - у меня как раз фишка. И по ней кэшбек начисляется в Ще
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:47

Re: Райффайзен Банк

зрозуміло розібрався, підтримка каже на сайті оновляться завтра категорії, а в додатку не можна їх переглядати :?: :x

нашо той додаток тоді взагалі треба
quadro_tony_da
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Повідомлень: 145
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