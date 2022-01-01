Это по всем картам райфа подключенным в программу Ще. У меня нет кредиток - у меня как раз фишка. И по ней кэшбек начисляется в Ще
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:31
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:47
Re: Райффайзен Банк
зрозуміло розібрався, підтримка каже на сайті оновляться завтра категорії, а в додатку не можна їх переглядати
нашо той додаток тоді взагалі треба
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:52
Re: Райффайзен Банк
а сейчас по фишке надо какие-то условия выполнять, чтоб не было абонки ?!
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:54
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:02
quadro_tony_da Вітаємо!
Розуміємо, що було б набагато зручніше переглядати категорії кешбеку в застосунку. Ми дослухаємось до наших Клієнтів, щоб створювати зручний та корисний додаток. Наразі переглядати категорії кешбеку можна на сайті Банку за посиланням:
В додатку MyRaif Ви отримуєте інформування щодо нових категрій. Історія пуш-повідомлень зберігається, а тому завжди можна переглянути інфо щодо кешбеку. Для цього на Головній сторінці в правому верхньому кутку натисніть на "дзвіночок".
Ми на постійній основі запроваджуємо нові послуги і вдосконалюємо вже існуючі, та одразу ж розповідаємо про це на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Слідкуйте за нашими новинами, і дізнаєтесь багато цікавого.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:10
Re: Райффайзен Банк
...ну і от за вашим посиланням відображуються НЕАКТУАЛЬНІ категорії. Чому?!!
Всі інші банки актуалізували свої КБ вже об 00:01... ну точно до 8:00
Ми ж тут ЗАРАЗ плануємо КБ на місяц наперед... А Райф провтикує!!
Хоча б вказуйте період дії КБ на ціх плашках
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:13
S i m Вітаємо!
Минулого року була присутня щомісячна абонплата в тарифі "Райф+", яка списувалась в разі невиконання критеріїв безкоштовного обслуговування.
Ми стараємось дослухатись до думки кожного, і фідбек від Клієнтів - є рушієм до вдосконалення сервісу. Тому з березня 2024 року ми відмінили щомісячну плату за обслуговування. Наразі користування рахунком є безкоштовне. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням:
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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