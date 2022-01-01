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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:31

  quadro_tony_da написав:WallNutPen так це ж не по програмі лояльності Фішка, це походу у вас еркдитка від райфу якась

Это по всем картам райфа подключенным в программу Ще. У меня нет кредиток - у меня как раз фишка. И по ней кэшбек начисляется в Ще
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:47

Re: Райффайзен Банк

зрозуміло розібрався, підтримка каже на сайті оновляться завтра категорії, а в додатку не можна їх переглядати :?: :x

нашо той додаток тоді взагалі треба
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:52

Re: Райффайзен Банк

а сейчас по фишке надо какие-то условия выполнять, чтоб не было абонки ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:54

  S i m написав:а сейчас по фишке надо какие-то условия выполнять, чтоб не было абонки ?!

у фішки не ма абонки
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:02

quadro_tony_da Вітаємо!
Розуміємо, що було б набагато зручніше переглядати категорії кешбеку в застосунку. Ми дослухаємось до наших Клієнтів, щоб створювати зручний та корисний додаток. Наразі переглядати категорії кешбеку можна на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche.
В додатку MyRaif Ви отримуєте інформування щодо нових категрій. Історія пуш-повідомлень зберігається, а тому завжди можна переглянути інфо щодо кешбеку. Для цього на Головній сторінці в правому верхньому кутку натисніть на "дзвіночок".
Ми на постійній основі запроваджуємо нові послуги і вдосконалюємо вже існуючі, та одразу ж розповідаємо про це на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Слідкуйте за нашими новинами, і дізнаєтесь багато цікавого.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:10

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:переглядати категорії кешбеку можна на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche.

...ну і от за вашим посиланням відображуються НЕАКТУАЛЬНІ категорії. Чому?!!
Всі інші банки актуалізували свої КБ вже об 00:01... ну точно до 8:00 8) :lol: :lol:
Ми ж тут ЗАРАЗ плануємо КБ на місяц наперед... А Райф провтикує!! :lol:
Хоча б вказуйте період дії КБ на ціх плашках :idea:
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:13

S i m Вітаємо!
Минулого року була присутня щомісячна абонплата в тарифі "Райф+", яка списувалась в разі невиконання критеріїв безкоштовного обслуговування.
Ми стараємось дослухатись до думки кожного, і фідбек від Клієнтів - є рушієм до вдосконалення сервісу. Тому з березня 2024 року ми відмінили щомісячну плату за обслуговування. Наразі користування рахунком є безкоштовне. Ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25062024.pdf.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:29

Amethyst Вітаємо!
Дійсно, станом на неділю 01.09 категорії на сайті ще не оновлені. Нові категорії кешбеку, які актуальні на вересень 2024 року будуть розміщені в понеділок. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:45

форумний КБ портал ще теж "спить" :)
а вже пройшло півдня 1 вересня

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
greenozon
 
Повідомлень: 16526
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:42

  RaifHelp написав:Amethyst Вітаємо!
Дійсно, станом на неділю 01.09 категорії на сайті ще не оновлені. Нові категорії кешбеку, які актуальні на вересень 2024 року будуть розміщені в понеділок. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Інна.

на сайті все ще застаріла інформація в одному місці
а також не вказані нові коди і не вказано що ресторани тільки по пятниціям же???

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quadro_tony_da
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