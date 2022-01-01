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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20
Re: Райффайзен Банк
Як заблокувати можливість переказу коштів на мої рахунки по номеру телефону?
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40
_Mykola_
Добрий день!
У разі необхідності деактивувати опцію отримувати перекази за номером телефону, необхідно виконати прості дії в застосунку MyRaif:
1. Обрати картку, яку бажаєте відв'язати;
2. Натиснути "Перекази за номером телефону";
3. Далі "Відключити номер від картки".
Готово, номер телефону відключено від картки.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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