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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20

Re: Райффайзен Банк

Як заблокувати можливість переказу коштів на мої рахунки по номеру телефону?
_Mykola_
 
Повідомлень: 5107
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 694 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40

_Mykola_
Добрий день!
У разі необхідності деактивувати опцію отримувати перекази за номером телефону, необхідно виконати прості дії в застосунку MyRaif:
1. Обрати картку, яку бажаєте відв'язати;
2. Натиснути "Перекази за номером телефону";
3. Далі "Відключити номер від картки".
Готово, номер телефону відключено від картки.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 67
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 187188189190
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