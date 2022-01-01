Додано: Чет 05 вер, 2024 19:37

Дякую,Ще є декілька недоліків:1. Неможливо окремо встановити ліміти на картку:- платежі в торговій мережі- платежі в мережі інтернет- платежі в мережі інтернет з використанням 3D secure- платежі між картками- операції через банкомат- операції в кассіЛіміти завжди об'єднані, і неможливо розділити наприклад, платежі в торговій мережі і платежі в інтернет чи між картками. І ще тягнеться РОКАМИ.Робиться постійно щось нове, але базові речі так і не працюють. Сумно.2. Чомусь у опорних відділеннях, які заявлені банком, як такі що працюють під час відключення світла, при відключеннях НЕ працюють банкомати "зони 24/7", тому що вони НЕ підключені до генераторів. Зате є пункт незламності у відділенні, де клієнт може підзарядити свої гаджети.3. У новому застосунку myRaif банк зробив "безкоштовну" функцію поповнення мобільного телефону, але є такий "маленький" ньюанс, просто ввести номер телефону і поповнити мобільний можна тільки для свого фінансового номера, при спробі поповнення іншого номера, банк це забороняє, і просить надати доступ до ВСІХ контактів у телефоні, тоді поповнення можливе.Це "цікава" реалізована фіча, яка вимагає доступу застосунку до ВСІХ контактів телефону, в обмін на поповнення інших номерів, і те як це зроблено, не залишає варіантів щодо прагнення банку отримати доступ до всіх контактів, а не тільки тих які клієнт поповнює.Що з цією інформацією робить банк потім, вирішуйте самі.