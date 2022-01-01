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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:20

Re: Райффайзен Банк

Як заблокувати можливість переказу коштів на мої рахунки по номеру телефону?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:40

_Mykola_
Добрий день!
У разі необхідності деактивувати опцію отримувати перекази за номером телефону, необхідно виконати прості дії в застосунку MyRaif:
1. Обрати картку, яку бажаєте відв'язати;
2. Натиснути "Перекази за номером телефону";
3. Далі "Відключити номер від картки".
Готово, номер телефону відключено від картки.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 19:37

Re: Райффайзен Банк

Дякую,

Ще є декілька недоліків:
1. Неможливо окремо встановити ліміти на картку:
- платежі в торговій мережі
- платежі в мережі інтернет
- платежі в мережі інтернет з використанням 3D secure
- платежі між картками
- операції через банкомат
- операції в кассі

Ліміти завжди об'єднані, і неможливо розділити наприклад, платежі в торговій мережі і платежі в інтернет чи між картками. І ще тягнеться РОКАМИ.
Робиться постійно щось нове, але базові речі так і не працюють. Сумно. :(

2. Чомусь у опорних відділеннях, які заявлені банком, як такі що працюють під час відключення світла, при відключеннях НЕ працюють банкомати "зони 24/7", тому що вони НЕ підключені до генераторів. Зате є пункт незламності у відділенні, де клієнт може підзарядити свої гаджети. :lol:

3. У новому застосунку myRaif банк зробив "безкоштовну" функцію поповнення мобільного телефону, але є такий "маленький" ньюанс, просто ввести номер телефону і поповнити мобільний можна тільки для свого фінансового номера, при спробі поповнення іншого номера, банк це забороняє, і просить надати доступ до ВСІХ контактів у телефоні, тоді поповнення можливе.

Це "цікава" реалізована фіча, яка вимагає доступу застосунку до ВСІХ контактів телефону, в обмін на поповнення інших номерів, і те як це зроблено, не залишає варіантів щодо прагнення банку отримати доступ до всіх контактів, а не тільки тих які клієнт поповнює.
Що з цією інформацією робить банк потім, вирішуйте самі. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:11

Вітаємо!
Вдячні за Ваш фідбек, для нас дуже важлива думка клієнта, немає межі досконалості, а ми працюємо, щоб кожен був задоволений під час використання нашим застосунком та на постійній умові аналізуємо потреби користувачів.
Розмежування лімітів встановлено за замовчуванням та розподіллено на категорії: зняття готівки та безготівкові операції (в які входять всі типи платежів). На жаль, поки що, виокремити ліміти на кожен вид безготівкових платежів є неможливим, але ми обов'язково візьмемо це до уваги.
Для можливості поповнення мобільного номеру у застосунку MyRaif, дійсно, є необхідність надати доступ до своїх контактів для більш легкого та зручного пошуку номеру телефона.
При цьому, якщо не бажаєте надавати доступ до своїх контактів цю функцію можливо вимкнути в налаштуваннях телефону.
Також, номер телефону можливо вводити вручну для поповнення, якого немає в контактах або відсутній доступ в MyRaif,в полі пошуку достатньо вказати номер телефону натиснути кнопку поповнити.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:07

Власникам картки 2 кешбеки на замітку

З 01.10.2024 буде змінено умови кешбеку за вашою кредитною карткою:
ви зможете отримувати до 10% кешбеку за розрахунки.
Щоб отримати кешбек, оновлюйте застосунок MyRaif
з 01 жовтня та обирайте категорії, які вам до вподоби.

Поточні умови нарахування 1% за покупки та 0,1% за поповнення будуть припинені з 01.10.2024.


А я щось чув, що взагалі 2КБ прикривають, а тут щось мастирять ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:15

  Amethyst написав:З 01.10.2024 буде змінено умови кешбеку за вашою кредитною карткою:
ви зможете отримувати до 10% кешбеку за розрахунки.
Щоб отримати кешбек, оновлюйте застосунок MyRaif
з 01 жовтня та обирайте категорії, які вам до вподоби.

Поточні умови нарахування 1% за покупки та 0,1% за поповнення будуть припинені з 01.10.2024.


А я щось чув, що взагалі 2КБ прикривають, а тут щось мастирять ))

це "мастирять" дуже схоже на просте переведення до звичайної програми "Ще", а вона ще те .....
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:44

Amethyst Вітаємо!
Наразі в Райфі можливо оформити кредитну картку "100 днів" та "Хочу-картка 2.0". Водночас, кредитна картка "Два кешбеки" ще є активною, але дообслуговується та її можливо використовувати до закнічення терміну кредитної лінії.
Хочемо зазначати, що з 01.10.2024 ми запроваджуємо оновлені умови по кредитній картці "Два кешбеки", а саме нарахування кешбеку в розмірі до 10% за програмою "ЩЕ". Слідкуйте за новинами та бажаємо приємного користування.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:36

Райф, як зрозуміти закінчення терміну кредитної лінії? Термін дії карти?!
Водночас, кредитна картка "Два кешбеки" ще є активною, але дообслуговується та її можливо використовувати до закнічення терміну кредитної лінії.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:32

  tarasum написав:Райф, як зрозуміти закінчення терміну кредитної лінії? Термін дії карти?!
Водночас, кредитна картка "Два кешбеки" ще є активною, але дообслуговується та її можливо використовувати до закнічення терміну кредитної лінії.

цей термін є у властивостях самого кредрахунку
тобто його не пролонгують
Amethyst
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