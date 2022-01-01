tarasum
Добрий день!
Хочемо пояснити, що термін дії кредитної лінії та термін дії картки - це різні поняття. Для кожного клієнта строк кредитування визначається індивідуально та дізнатись його можна в договорі. Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату додатків MyRaif (чи Raiffeisen Online) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500. Наші оператори з радістю допоможуть у вирішенні будь-яких питань.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.