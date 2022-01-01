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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 17:32

tarasum
Добрий день!
Хочемо пояснити, що термін дії кредитної лінії та термін дії картки - це різні поняття. Для кожного клієнта строк кредитування визначається індивідуально та дізнатись його можна в договорі. Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату додатків MyRaif (чи Raiffeisen Online) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500. Наші оператори з радістю допоможуть у вирішенні будь-яких питань.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:33

Re: Райффайзен Банк

Отримав повідомлення про підключення мені чергового сервісу від банку: "3D secure".

Мені ця послуга НЕ потрібна, оператор "гарячої лінії" - повідомила, що вона є обовязковою. Мені примусові послуги від банку - НЕ потрібні, як її відключити?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:40

  Миша-клиент написав:Отримав повідомлення про підключення мені чергового сервісу від банку: "3D secure".

Мені ця послуга НЕ потрібна, оператор "гарячої лінії" - повідомила, що вона є обовязковою. Мені примусові послуги від банку - НЕ потрібні, як її відключити?

Это что за карта такая была без 3D secure? Меня заваливает (обижают предположением, что с одного раза не дойдёт) только предложениями обновить приложение, чтобы 3D secure подтверждение можно было делать и через приложение тоже, а не только через SMS. А само 3D secure и до этого на всех картах требовалось. Сейчас вообще банк с картами без 3D secure нужно сильно поискать. И не встречал возможности отказаться.
moveton
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  #<1 ... 188189190191
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