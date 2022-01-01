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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 17:32
tarasum
Добрий день!
Хочемо пояснити, що термін дії кредитної лінії та термін дії картки - це різні поняття. Для кожного клієнта строк кредитування визначається індивідуально та дізнатись його можна в договорі. Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату додатків MyRaif (чи Raiffeisen Online) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500. Наші оператори з радістю допоможуть у вирішенні будь-яких питань.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 19:33
Отримав повідомлення про підключення мені чергового сервісу від банку: "3D secure".
Мені ця послуга НЕ потрібна, оператор "гарячої лінії" - повідомила, що вона є обовязковою. Мені примусові послуги від банку - НЕ потрібні, як її відключити?
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Додано: Чет 12 вер, 2024 19:40
Миша-клиент написав:
Отримав повідомлення про підключення мені чергового сервісу від банку: "3D secure".
Мені ця послуга НЕ потрібна, оператор "гарячої лінії" - повідомила, що вона є обовязковою. Мені примусові послуги від банку - НЕ потрібні, як її відключити?
Это что за карта такая была без 3D secure? Меня заваливает (обижают предположением, что с одного раза не дойдёт) только предложениями обновить приложение, чтобы 3D secure подтверждение можно было делать и через приложение тоже, а не только через SMS. А само 3D secure и до этого на всех картах требовалось. Сейчас вообще банк с картами без 3D secure нужно сильно поискать. И не встречал возможности отказаться.
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moveton
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:22
moveton
Так вот, сначала - инсталлируйте себе в телефон "мой райф" (я продолжаю пользоваться приложением на компьютере, НО некоторые функции - начинают отключать), теперь - еще и 3D-secure к нему! Я и так НЕ могу обновить свой смартфон (нагрузив в него всякой обязательной хрени за последние несколько лет), мол, нужно больше 3 гигов свободного места для обновления!
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:53
Миша-клиент написав:
Так вот, сначала - инсталлируйте себе в телефон "мой райф" (я продолжаю пользоваться приложением на компьютере, НО некоторые функции - начинают отключать), теперь - еще и 3D-secure к нему!
Ничего не понял. Какое отношение 3D secure имеет к "Мой Райф"? Оно и раньше должно было подтверждение по SMS при покупках в Интернете спрашивать даже без установленного чего-то на телефоне (если, конечно, телефон не такой, что для приёма SMS ему нужно чего-то на гигабайты доставлять) и сейчас такой вариант останется. Интересно что за карта, где 3D secure до сих пор не было. Не думал, что у Райфа оно как-то избирательно.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 22:24
улыбнул рассказ о происках 3D
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:17
Миша-клиент Вітаємо!
Технологія 3D-Secure використовується для додаткового рівня безпеки при використанні платіжних карток в мережі Інтернет. Ця послуга є обов’зковою та завжди була підключена. Відключити її неможливо. Під час здійснення оплати в Інтернеті Ви отримували код підтвердження у вигляді SMS. Наразі ми запроваджуємо оновлення та Ви будете мати змогу обирати як саме підтвердити операцію: отримати код у вигляді SMS чи в додатку MyRaif.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:27
moveton написав:
Оно и раньше должно было подтверждение по SMS при покупках в Интернете спрашивать даже без установленного чего-то на телефоне (если, конечно, телефон не такой, что для приёма SMS ему нужно чего-то на гигабайты доставлять) и сейчас такой вариант останется. Интересно что за карта, где 3D secure до сих пор не было. Не думал, что у Райфа оно как-то избирательно.
По картам - действительно приходили от банка и СМС-ки, и Вайбером сообщения с кодами... А "кипиш" поднял - через полученное сообщение о предстоящем подключении 3D securе аккурат после активации MyRaif в смартфоне (именно на который - теперь приходят сообщения банка об акциях по покупке валюты).
СЕНКС ВСЕМ за комменты и помощь.
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