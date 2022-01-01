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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 16:20
RaifHelp написав:
Також, звертаємо увагу при зміні тарифу, пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості кредитної картки з дати першої операції покупки.
Тобто це взагалі базовий принцип дії пільгового періоду для цієї кредитки: грейс відкривається при першій покупці і діє до повного погашення з переіодичним внесенням ОМП, але не більше 100дн. Після погашення Новий Грейс-100 відкриється з новою покупкою. Але якщо грейс-100 не було погашено, то всі наступні покупки будуть під 48% річних
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Додано: Чет 19 вер, 2024 17:04
Amethyst
Вітаємо!
Пільговий період по кредитній картці діє лише за умови своєчасності погашення планового платежу та не розповсюджується на: зняття готівки в АТМ та касі; зняття готівки в магазині; переказ з картки на картку через банкомат Райфу; списані відсотки; штрафи;
комісії за зняття готівки та інші комісій (наприклад за перевірку залишку в банкоматі, тощо).В разі несвоєчасного внесення платежу пільговий період анулюється та будуть нараховані відсотки.
Для того, щоб розпочати новий пільговий період необхідно повністю погасити заборгованість за кредитним лімітом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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