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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:20

Re: Райффайзен Банк -- про100Грейс :)

  RaifHelp написав:Також, звертаємо увагу при зміні тарифу, пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості  кредитної картки з дати першої операції покупки.
Тобто це взагалі базовий принцип дії пільгового періоду для цієї кредитки: грейс відкривається при першій покупці і діє до повного погашення з переіодичним внесенням ОМП, але не більше 100дн. Після погашення Новий Грейс-100 відкриється з новою покупкою. Але якщо грейс-100 не було погашено, то всі наступні покупки будуть під 48% річних
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:04

Amethyst
Вітаємо!
Пільговий період по кредитній картці діє лише за умови своєчасності погашення планового платежу та не розповсюджується на: зняття готівки в АТМ та касі; зняття готівки в магазині; переказ з картки на картку через банкомат Райфу; списані відсотки; штрафи;
комісії за зняття готівки та інші комісій (наприклад за перевірку залишку в банкоматі, тощо).В разі несвоєчасного внесення платежу пільговий період анулюється та будуть нараховані відсотки.
Для того, щоб розпочати новий пільговий період необхідно повністю погасити заборгованість за кредитним лімітом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:10

Re: Райффайзен Банк

5% знижки із карткою Райфу у супермаркетах Varus Одеси

https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-iz ... arus-odesy

З 24 вересня по 31 грудня 2024 року
Assistant_Portal
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