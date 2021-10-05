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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2024 16:20
RaifHelp написав:
Також, звертаємо увагу при зміні тарифу, пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості кредитної картки з дати першої операції покупки.
Тобто це взагалі базовий принцип дії пільгового періоду для цієї кредитки: грейс відкривається при першій покупці і діє до повного погашення з переіодичним внесенням ОМП, але не більше 100дн. Після погашення Новий Грейс-100 відкриється з новою покупкою. Але якщо грейс-100 не було погашено, то всі наступні покупки будуть під 48% річних
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Додано: Чет 19 вер, 2024 17:04
Amethyst
Вітаємо!
Пільговий період по кредитній картці діє лише за умови своєчасності погашення планового платежу та не розповсюджується на: зняття готівки в АТМ та касі; зняття готівки в магазині; переказ з картки на картку через банкомат Райфу; списані відсотки; штрафи;
комісії за зняття готівки та інші комісій (наприклад за перевірку залишку в банкоматі, тощо).В разі несвоєчасного внесення платежу пільговий період анулюється та будуть нараховані відсотки.
Для того, щоб розпочати новий пільговий період необхідно повністю погасити заборгованість за кредитним лімітом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Чет 26 вер, 2024 17:10
5% знижки із карткою Райфу у супермаркетах Varus Одесиhttps://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-iz ... arus-odesy
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 08:56
RaifHelp написав:Amethyst
Вітаємо!
Наразі в Райфі можливо оформити кредитну картку "100 днів" та "Хочу-картка 2.0". Водночас, кредитна картка "Два кешбеки" ще є активною, але дообслуговується та її можливо використовувати до закнічення терміну кредитної лінії.
Хочемо зазначати, що з 01.10.2024 ми запроваджуємо оновлені умови по кредитній картці "Два кешбеки", а саме нарахування кешбеку в розмірі до 10% за програмою "ЩЕ". Слідкуйте за новинами та бажаємо приємного користування.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Вітаю представницю Райффайзен Банку!
Маю кілька запитань.
1. Чи є нарахування кешбеку по кредитним карткам, які наразі банк пропонує своїм клієнтам, тобто "100 днів" та "Хочу-картка 2.0"?
2. Наскільки мені відомо, картка "Два кешбеки" вже не відкривається для нових користувачів. Тобто мається на увазі умови для "старих" клієнтів, так?
3. Де на сайті можна буде дізнатися про категорії для цієї картки, оскільки щомісяця ми намагаємося робити огляд
4. Можливо, є можливість якось дізнаватися трохи раніше офіційної публікації?
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ShtormK
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:02
Вже третій день поспіль не можу замовити отримання валютного депозиту у відділенні банку. При тому, що замовлення вже кілька місяців приймаються аж на 14-й день з дати запису. Але навіть на таких умовах записатися не можу. Кожного дня кажуть "Місць вже немає". Сьогодні написав у чат о 8-й ранку (при тому, що чат починає працювати з 7-ї), кажуть: "Все, немає місць на 11.10". При тому, що на більш пізній день не можуть записати, бо "не пускає програма".
Банк вигадав нову тему, як не віддавати гроші?
Бо якщо прийти у відділення без попереднього замовлення, скажуть, "на вас не розраховували, грошей у касі немає".
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Искатель
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:07
Искатель написав:
Вже третій день поспіль не можу замовити отримання валютного депозиту у відділенні банку. При тому, що замовлення вже кілька місяців приймаються аж на 14-й день з дати запису. Але навіть на таких умовах записатися не можу. Кожного дня кажуть "Місць вже немає". Сьогодні написав у чат о 8-й ранку (при тому, що чат починає працювати з 7-ї), кажуть: "Все, немає місць на 11.10". При тому, що на більш пізній день не можуть записати, бо "не пускає програма".
Банк вигадав нову тему, як не віддавати гроші?
Бо якщо прийти у відділення без попереднього замовлення, скажуть, "на вас не розраховували, грошей у касі немає".
Попробуйте заказать непосредственно в отделении. Если до 12 утра то могут принять заявку даже на завтра. Хотя подозреваю, что данный процесс сильно зависит от города (вангую что это связано с работой инкассаторской службы в конкретном регионе). В моем - через кассу заявку принимают на послезавтра без проблем, на завтра в зависимости от времени заявки
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WallNutPen
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:28
WallNutPen написав: Искатель написав:
Вже третій день поспіль не можу замовити отримання валютного депозиту у відділенні банку. При тому, що замовлення вже кілька місяців приймаються аж на 14-й день з дати запису. Але навіть на таких умовах записатися не можу. Кожного дня кажуть "Місць вже немає". Сьогодні написав у чат о 8-й ранку (при тому, що чат починає працювати з 7-ї), кажуть: "Все, немає місць на 11.10". При тому, що на більш пізній день не можуть записати, бо "не пускає програма".
Банк вигадав нову тему, як не віддавати гроші?
Бо якщо прийти у відділення без попереднього замовлення, скажуть, "на вас не розраховували, грошей у касі немає".
Попробуйте заказать непосредственно в отделении. Если до 12 утра то могут принять заявку даже на завтра. Хотя подозреваю, что данный процесс сильно зависит от города (вангую что это связано с работой инкассаторской службы в конкретном регионе). В моем - через кассу заявку принимают на послезавтра без проблем, на завтра в зависимости от времени заявки
Проблема в том, что "ближайшее" отделение - довольно далеко от меня, и ехать туда лишний раз, чтобы просто заказать - не очень интересно. Возможно, если буду находиться рядом, так и сделаю. Сумма смешная, но по собственному опыту идти без записи - бессмысленно, скажут, "денег нет" и все.
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Искатель
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:30
Искатель написав:
Вже третій день поспіль не можу замовити отримання валютного депозиту у відділенні банку. При тому, що замовлення вже кілька місяців приймаються аж на 14-й день з дати запису. Але навіть на таких умовах записатися не можу. Кожного дня кажуть "Місць вже немає". Сьогодні написав у чат о 8-й ранку (при тому, що чат починає працювати з 7-ї), кажуть: "Все, немає місць на 11.10". При тому, що на більш пізній день не можуть записати, бо "не пускає програма".
Банк вигадав нову тему, як не віддавати гроші?
Бо якщо прийти у відділення без попереднього замовлення, скажуть, "на вас не розраховували, грошей у касі немає".
це якесь маленьке відділення з "лімітом каси" ?
Я пару разів заходив біля 16:30-16:45 і забирав з рахунку пару тисяч синіх без передзамовленя абсолютно, бо в касі залишалися кимось не забрані.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:45
Вересень - традиційно надбагато клієнтів конвертує гривні в валюту.
Може виникла якась тимчасова локальна проблема з завозом готівки?
І райфф-акції "дешевого" продажу долара давно не було...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 27 вер, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:45
flysoulfly написав:
це якесь маленьке відділення з "лімітом каси" ?
Я пару разів заходив біля 16:30-16:45 і забирав з рахунку пару тисяч синіх без передзамовленя абсолютно, бо в касі залишалися кимось не забрані.
Це центральне відділення одного з обласних центрів. Проблема в тому, що у місті залишилось лише 2 відділення.
Повторюсь: проблема моя особисто в тому, що знаходжусь зараз далеко. І "попутно" туди потрапити, щоб перевірити, не маю можливості. Тому і було принципово важливо замовити.
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