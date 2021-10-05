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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01

Добрий день!
Дякуємо за коментар. Будемо раді відповісти на Ваші питання)
Нарахування кешбеку по кредитним карткам в тарифному плані "100 днів" та "Хочу-картка 2.0" не передбачено. При цьому, є ряд крутих переваг в кожній, пільговий період до 100 днів на покупки, крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, як зазначали раніше, умови діють для існуючих клієнтів.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі, всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторіночці Банку.
Залишаємо посилання: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... artky.html

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 75
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:11

Вітаємо!
Ми дуже засмучені, що досвід співпраці з Райфом призвів до таких емоцій. Але, кожен відгук допомагає покращувати роботу наших сервісів та роботу Банку в цілому.
замовлення валюти здійснюється клієнтами Банку через один робочий день, а тому якщо Ви завітали без замовлення, кошти можуть бути видані лише в межах наявної та в порядку живої черги.
Залишити запит на замовлення суми можливо дистанційно за зверненням в Чат MyRaif та Raiffeisen Online або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500), для зручності наших Клієнтів є можливість зв’язатися з Банком у Вайбер (http://surl.li/qwupne).
Ми не хочемо залишати звернення осторонь, а тому маємо на меті розглянути індивідуально це питання.
Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 75
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:39

  RaifHelp написав:Вітаємо!

Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.

Чи в понеділок 30.09. буде популярна акція онлайн-продажу доларів за "пільговою" :)ціною ( наприклад, по 41,00 грн ) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 13.01.09
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