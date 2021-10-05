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Нарахування кешбеку по кредитним карткам в тарифному плані "100 днів" та "Хочу-картка 2.0" не передбачено. При цьому, є ряд крутих переваг в кожній, пільговий період до 100 днів на покупки, крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, як зазначали раніше, умови діють для існуючих клієнтів.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі, всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторіночці Банку.
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З повагою та турботою, фахівець Ксенія.