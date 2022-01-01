Добрий день! Дякуємо за коментар. Будемо раді відповісти на Ваші питання) Нарахування кешбеку по кредитним карткам в тарифному плані "100 днів" та "Хочу-картка 2.0" не передбачено. При цьому, є ряд крутих переваг в кожній, пільговий період до 100 днів на покупки, крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування. Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, як зазначали раніше, умови діють для існуючих клієнтів. Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі, всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторіночці Банку. Залишаємо посилання: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... artky.html
Вітаємо! Ми дуже засмучені, що досвід співпраці з Райфом призвів до таких емоцій. Але, кожен відгук допомагає покращувати роботу наших сервісів та роботу Банку в цілому. замовлення валюти здійснюється клієнтами Банку через один робочий день, а тому якщо Ви завітали без замовлення, кошти можуть бути видані лише в межах наявної та в порядку живої черги. Залишити запит на замовлення суми можливо дистанційно за зверненням в Чат MyRaif та Raiffeisen Online або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500), для зручності наших Клієнтів є можливість зв’язатися з Банком у Вайбер (http://surl.li/qwupne). Ми не хочемо залишати звернення осторонь, а тому маємо на меті розглянути індивідуально це питання. Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
Нам дійсно шкода, що Вас переповнюють саме такі емоції, ми би дуже хотіли змінити думку лише на краще 🙂 Відгуки клієнтів допомагають покращувати роботу наших сервісів та роботу Банку в цілому. Просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛 З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Добрий день! Процедура нарахування кешбеку буде змінена з 01.10.2024, кожен клієнт отримає інформування з деталями у вигляді смс, просимо трішечки зачекати. Також, поки що, нові тарифи по кредитним картам не планують запроваджуватися і умови залишаються. У разі змін, актуальна інформація буде опублікована на офіційному сайті та в соціальних мережах. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.