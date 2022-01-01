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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:01

Добрий день!
Дякуємо за коментар. Будемо раді відповісти на Ваші питання)
Нарахування кешбеку по кредитним карткам в тарифному плані "100 днів" та "Хочу-картка 2.0" не передбачено. При цьому, є ряд крутих переваг в кожній, пільговий період до 100 днів на покупки, крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, як зазначали раніше, умови діють для існуючих клієнтів.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі, всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторіночці Банку.
Залишаємо посилання: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... artky.html

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:11

Вітаємо!
Ми дуже засмучені, що досвід співпраці з Райфом призвів до таких емоцій. Але, кожен відгук допомагає покращувати роботу наших сервісів та роботу Банку в цілому.
замовлення валюти здійснюється клієнтами Банку через один робочий день, а тому якщо Ви завітали без замовлення, кошти можуть бути видані лише в межах наявної та в порядку живої черги.
Залишити запит на замовлення суми можливо дистанційно за зверненням в Чат MyRaif та Raiffeisen Online або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500), для зручності наших Клієнтів є можливість зв’язатися з Банком у Вайбер (http://surl.li/qwupne).
Ми не хочемо залишати звернення осторонь, а тому маємо на меті розглянути індивідуально це питання.
Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:39

  RaifHelp написав:Вітаємо!

Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.

Чи в понеділок 30.09. буде популярна акція онлайн-продажу доларів за "пільговою" :)ціною ( наприклад, по 41,00 грн ) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:41

  RaifHelp написав:Вітаємо!
Ми дуже засмучені, що досвід співпраці з Райфом призвів до таких емоцій.

Досвід співпраці з Райфом сформував стійке бажання закінчити співпрацю якомога скоріше. Заберу залишок коштів і зроблю па-па.
Більш того, пораджу всім знайомим зробити те ж саме.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:57

Нам дійсно шкода, що Вас переповнюють саме такі емоції, ми би дуже хотіли змінити думку лише на краще 🙂 Відгуки клієнтів допомагають покращувати роботу наших сервісів та роботу Банку в цілому.
Просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:38

Re: Райффайзен Банк

По карті 2 кешбека буде кешбек з 01 жовтня? Чи банк відкривати планує нові кредитні картки,крім існуючих?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:03

Добрий день!
Процедура нарахування кешбеку буде змінена з 01.10.2024, кожен клієнт отримає інформування з деталями у вигляді смс, просимо трішечки зачекати.
Також, поки що, нові тарифи по кредитним картам не планують запроваджуватися і умови залишаються. У разі змін, актуальна інформація буде опублікована на офіційному сайті та в соціальних мережах.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:20

Re: Райффайзен Банк

По яких кредитних картах буде кешбек з 01 жовтня? Є інформація
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:11

Добрий день!
Нарахування кешбеку буде, як і раніше відбуватися для власників кредитної карти «Два кешбека».
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 11:27

Мав намір вікрити карту з кредитним лімітом в Райффайзен. Раніше рахунків у банку не мав.
У відділенні півгодини не могли сформувати анкету, записали усі мої контакти, телефони моїх рідних, друзів; питали де вчився, з ким кохався, чи не був у полоні, та й сотні інших дуже потрібних для відкриття картки питань)
Зрештою манагер відкрила "миттєву" карту, а на ній у пропозиції кредитних коштів - бублік...
І це не дивлячись на ідеальну кредитнну історію, наявні рахунки в інших банках, наявне рухоме і нерухоме майно.
Питаю, навіщо було потрібно усе це, усі ці танці з бубном?
Манагер не зашарівшись і без тіні сумніву каже, що так і мало бути, бо Райффайзен не простий банк і усіляким там прохідним бомжам кредити не роздає.
Пішов я з банки з нульовою картою, міркуючи, під який розхитаний стілець чи шафу її підкласти, бо ні на що інше вона мені і задарма не здалась.
Аж тут телефонує манагер і каже, щоб я поповнив карту власними коштами хоча б на 100 грн., бо так, бачите, вона не буде активована і видача її не буде манагеру у залік виконання плану.
А ще за дві години телефонує знову і вже претензійним тоном повідомляє, що не бачить на балансі, щоб я поповнив карту, і щоб на крайняк у понеділок, тобто до кінця місяця я закинув хоча б ті кляті 100 грн.
Звертаюся до підтримки цього банку: мені ваших вшивих пару тисяч гривень кредиту сильно погоди не зроблять, без них як жив, так і житиму поготів. А от істеричне вимагалово ваших менеджерів, їх дзвінки і повідомлення мені вже точно до чорта не вродилися.
Залиште мене у спокою і відчипіться заради Бога! Нащо я взагалі до вас подався?
de Montaigne
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