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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 12:47

  de Montaigne написав:Мав намір вікрити карту з кредитним лімітом в Райффайзен. Раніше рахунків у банку не мав.
У відділенні півгодини не могли сформувати анкету, записали усі мої контакти, телефони моїх рідних, друзів; питали де вчився, з ким кохався, чи не був у полоні, та й сотні інших дуже потрібних для відкриття картки питань)
Зрештою манагер відкрила "миттєву" карту, а на ній у пропозиції кредитних коштів - бублік...
І це не дивлячись на ідеальну кредитнну історію, наявні рахунки в інших банках, наявне рухоме і нерухоме майно.
Питаю, навіщо було потрібно усе це, усі ці танці з бубном?
Манагер не зашарівшись і без тіні сумніву каже, що так і мало бути, бо Райффайзен не простий банк і усіляким там прохідним бомжам кредити не роздає.
Пішов я з банки з нульовою картою, міркуючи, під який розхитаний стілець чи шафу її підкласти, бо ні на що інше вона мені і задарма не здалась.
Аж тут телефонує манагер і каже, щоб я поповнив карту власними коштами хоча б на 100 грн., бо так, бачите, вона не буде активована і видача її не буде манагеру у залік виконання плану.
А ще за дві години телефонує знову і вже претензійним тоном повідомляє, що не бачить на балансі, щоб я поповнив карту, і щоб на крайняк у понеділок, тобто до кінця місяця я закинув хоча б ті кляті 100 грн.
Звертаюся до підтримки цього банку: мені ваших вшивих пару тисяч гривень кредиту сильно погоди не зроблять, без них як жив, так і житиму поготів. А от істеричне вимагалово ваших менеджерів, їх дзвінки і повідомлення мені вже точно до чорта не вродилися.
Залиште мене у спокою і відчипіться заради Бога! Нащо я взагалі до вас подався?

ПУМБ, ТАС, Акорд,... майже такий же mindfuck
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:11

  de Montaigne написав:Нащо я взагалі до вас подався?

Так а нащо подалися? Тут ніби всі в курсі, що Райф кредитних лімитів людям з вулиці майже ніколи не наливає :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:42

Добрий день!
Будемо з Вами відвертими, ми дуже засмучені, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми працюємо над тим, щоб кожен наш Клієнт залишався задоволеним та мав гарний настрій після візиту у відділення.
Для можливості розглянути оформлення кредитного ліміту у Райфі, дійсно, необхідно надати дані за анкетою та на перший погляд може здатися, що питань забагато, але це входить до стандартної процедури.
Нам прикро, що заявку на кредитний ліміт не змогли узгодити. Розуміємо, що хотілося би отримати кредитні кошти одразу після видачі карти. При цьому, такі критерії як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія можуть впливати на прийняття рішення щодо кредитування, зміни цих факторів впливають на доступність кредитних пропозицій.
Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:09

Якщо хтось хоче вивести гроші з кредитки без комісії, то сьогодні саме той день
☀️Вересень тішить сонячними днями, а Райф переказами без комісії.

☝️ Лише 30 вересня 2024 року з 09:00 до 17:00 діє 0% комісії на будь-які перекази здійснені кредитною карткою в MyRaif: https://app.eu.adjust.com/1g3pwzyo_1gh6 ... =CC_0_sept

І не забувайте про пільговий період по вашій кредитній картці, який теж діє на перекази😎

Зручність та комфорт у кожній послузі 💛
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:30

  RaifHelp написав:Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


а чому такий короткий перелік, можна ще ж через тікток чи спортлото з клієнтом комунікувати.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:42

  wild.tomcat написав:
  RaifHelp написав:Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


а чому такий короткий перелік, можна ще ж через тікток чи спортлото з клієнтом комунікувати.

Нєщітово. Або Онліфанс, або Тіндер.
Кочевник
 
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