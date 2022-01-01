de Montaigne написав:

Мав намір вікрити карту з кредитним лімітом в Райффайзен. Раніше рахунків у банку не мав.У відділенні півгодини не могли сформувати анкету, записали усі мої контакти, телефони моїх рідних, друзів; питали де вчився, з ким кохався, чи не був у полоні, та й сотні інших дуже потрібних для відкриття картки питань)Зрештою манагер відкрила "миттєву" карту, а на ній у пропозиції кредитних коштів - бублік...І це не дивлячись на ідеальну кредитнну історію, наявні рахунки в інших банках, наявне рухоме і нерухоме майно.Питаю, навіщо було потрібно усе це, усі ці танці з бубном?Манагер не зашарівшись і без тіні сумніву каже, що так і мало бути, бо Райффайзен не простий банк і усіляким там прохідним бомжам кредити не роздає.Пішов я з банки з нульовою картою, міркуючи, під який розхитаний стілець чи шафу її підкласти, бо ні на що інше вона мені і задарма не здалась.Аж тут телефонує манагер і каже, щоб я поповнив карту власними коштами хоча б на 100 грн., бо так, бачите, вона не буде активована і видача її не буде манагеру у залік виконання плану.А ще за дві години телефонує знову і вже претензійним тоном повідомляє, що не бачить на балансі, щоб я поповнив карту, і щоб на крайняк у понеділок, тобто до кінця місяця я закинув хоча б ті кляті 100 грн.Звертаюся до підтримки цього банку: мені ваших вшивих пару тисяч гривень кредиту сильно погоди не зроблять, без них як жив, так і житиму поготів. А от істеричне вимагалово ваших менеджерів, їх дзвінки і повідомлення мені вже точно до чорта не вродилися.Залиште мене у спокою і відчипіться заради Бога! Нащо я взагалі до вас подався?