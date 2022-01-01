de Montaigne написав:Мав намір вікрити карту з кредитним лімітом в Райффайзен. Раніше рахунків у банку не мав. У відділенні півгодини не могли сформувати анкету, записали усі мої контакти, телефони моїх рідних, друзів; питали де вчився, з ким кохався, чи не був у полоні, та й сотні інших дуже потрібних для відкриття картки питань) Зрештою манагер відкрила "миттєву" карту, а на ній у пропозиції кредитних коштів - бублік... І це не дивлячись на ідеальну кредитнну історію, наявні рахунки в інших банках, наявне рухоме і нерухоме майно. Питаю, навіщо було потрібно усе це, усі ці танці з бубном? Манагер не зашарівшись і без тіні сумніву каже, що так і мало бути, бо Райффайзен не простий банк і усіляким там прохідним бомжам кредити не роздає. Пішов я з банки з нульовою картою, міркуючи, під який розхитаний стілець чи шафу її підкласти, бо ні на що інше вона мені і задарма не здалась. Аж тут телефонує манагер і каже, щоб я поповнив карту власними коштами хоча б на 100 грн., бо так, бачите, вона не буде активована і видача її не буде манагеру у залік виконання плану. А ще за дві години телефонує знову і вже претензійним тоном повідомляє, що не бачить на балансі, щоб я поповнив карту, і щоб на крайняк у понеділок, тобто до кінця місяця я закинув хоча б ті кляті 100 грн. Звертаюся до підтримки цього банку: мені ваших вшивих пару тисяч гривень кредиту сильно погоди не зроблять, без них як жив, так і житиму поготів. А от істеричне вимагалово ваших менеджерів, їх дзвінки і повідомлення мені вже точно до чорта не вродилися. Залиште мене у спокою і відчипіться заради Бога! Нащо я взагалі до вас подався?
Добрий день! Будемо з Вами відвертими, ми дуже засмучені, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми працюємо над тим, щоб кожен наш Клієнт залишався задоволеним та мав гарний настрій після візиту у відділення. Для можливості розглянути оформлення кредитного ліміту у Райфі, дійсно, необхідно надати дані за анкетою та на перший погляд може здатися, що питань забагато, але це входить до стандартної процедури. Нам прикро, що заявку на кредитний ліміт не змогли узгодити. Розуміємо, що хотілося би отримати кредитні кошти одразу після видачі карти. При цьому, такі критерії як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія можуть впливати на прийняття рішення щодо кредитування, зміни цих факторів впливають на доступність кредитних пропозицій. Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp написав:Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
а чому такий короткий перелік, можна ще ж через тікток чи спортлото з клієнтом комунікувати.
RaifHelp написав:Ми би не хотіли пройти повз відгуку та хочемо детальніше розібратися, щодо ситуації з Вашим візитом, просимо, будь ласка, написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
а чому такий короткий перелік, можна ще ж через тікток чи спортлото з клієнтом комунікувати.
RaifHelp написав:Вітаємо! Вдячні за Ваш фідбек, для нас дуже важлива думка клієнта, немає межі досконалості, а ми працюємо, щоб кожен був задоволений під час використання нашим застосунком та на постійній умові аналізуємо потреби користувачів. Розмежування лімітів встановлено за замовчуванням та розподіллено на категорії: зняття готівки та безготівкові операції (в які входять всі типи платежів). На жаль, поки що, виокремити ліміти на кожен вид безготівкових платежів є неможливим, але ми обов'язково візьмемо це до уваги. Для можливості поповнення мобільного номеру у застосунку MyRaif, дійсно, є необхідність надати доступ до своїх контактів для більш легкого та зручного пошуку номеру телефона. При цьому, якщо не бажаєте надавати доступ до своїх контактів цю функцію можливо вимкнути в налаштуваннях телефону. Також, номер телефону можливо вводити вручну для поповнення, якого немає в контактах або відсутній доступ в MyRaif,в полі пошуку достатньо вказати номер телефону натиснути кнопку поповнити. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
1. НЕ розділені ліміти на безготівкові операції, це ВАЖЛИВА функція щодо забезпечення БЕЗПЕКИ операцій. Це НАДВАЖЛИВЕ ПРІОРИТЕТНЕ доопрацювання, але райф РОКАМИ не розробляє, базових функцій, але робить різні "корисні, "вау" доопрацювання" які не мають нічого спільного з забезпеченням роботи БАЗОВИХ функцій.
2. При відключеннях електрики, у відділенні яке є таким яке працює при відключеннях, НЕ ПРАЦЮЮТЬ банкомати зони 24/7, і, навіть при зверненні у підтримку, керівництво опорного відділення , що все-все працює, тільки після переключень треба 10-15 хвилин чекати. По факту, це не так, навіть через півгодини переключень. Через місяць відключення повернуться, але...
3. Це неправда, не фінансовий номер без надання доступу до контактів поповнити не вийде, руками введення не спрацює.
4. Чому при проведенні платежів через райфайзен онлайн на IBAN іншого банку, вид платежу вказується як "платіж з картки на картку", і лише якщо вже заморочитись і пірнути в ПОВНУ виписку, буде видно що платіж був таки на IBAN? 4.1. Чому у онлайн сервісах ВСЕ-ВСЕ прив'язано до КАРТКИ? Коли клієнт робить безготівковий платіж на IBAN, чому ФАКТИЧНО операція йде З КАРТКИ, а не з IBAN рахунку клієнта???
5. Чому у "сучасному, молодіжному "зручному" myRaif НЕ МОЖНА відразу подивитися ЛІМІТИ на КОНКРЕТНУ картку? Для здійснення цієї БАЗОВОЇ операції, треба знову ж таки йти в "такий незручний, старий та відсталий" райфайзен онлайн.
6. Діджиталізація у банку, якась дивна, якби все в онлайн, але базові функції в онлайн не працюють. А робота у віділеннях, це жах, постійні черги, через дуже повільні процеси у касира, ще і навішані обов'язки щодо продажів та реклами всякої всячини. Це НЕ нормально коли проста операція у касі займає ВІД 10-15 хвилин на ОДНОГО клієнта.
Складається стійке враження що ті хто щось розробляє і планує самі не користуються цими послугами.
Стільки "танців з бубном", стільки не вдоволення...
А що, більше банків нема? Чи цей якийсь "особливий", що довкола нього треба стільки "танцювати" і намагатись його вдосконалити?
Маю наразі відкриті кредитні ліміти у 8 банківських установах. Від 5.000 до 125.000 гривень. Кредитні кошти використовую на повну потужність, маю гарну кредитну історію. Розглядав Райффайзен як потенційного партнера, не плекаючи жодних іллюзій і не маючи упередженого ставлення. З бубном танцював не я, а менеджер разом із іншою співробітницею, позаяк споглядав за шаманами із подивом, бо в інших банках аналогічниі процеси проходили набагато швидше і безболісніше. Нічого вдосконалювати у банку не планував, та й нічого особливого, як Ви пишете, у цьому банку (окрім невиправданого бюрократизму і відверто назойливих менеджерів) не помітив. І на останок поцікавлюся вже я: а Ви, перепрошую, з якою метою моїм дописом так зацікавилися? тут відкритий майданчик для обміну досвідом і відгуками. Ваш досвід може бути протилежним і я його поважаю. Але ж і Ви поважайте думку тих, хто з Вами якимось дивом опинився не на одній хвилі. І все рівно дякую, що відгукнулися)