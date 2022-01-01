Додано: Пон 30 вер, 2024 16:54

Добрий день!

Дякуємо за коментар. Відверто зізнаємось, нам прикро, що у Вас склалась така загальна думка, щодо роботи Банку.

Запевняємо, що нові послуги та процеси розробляються на основі отриманих побажань та зауважень від наших клієнтів.

Можливо подекуди помічається недосконалості, але ми не зупиняємось та прямуємо в ногу з часом, адже комфорт клієнтів при використанні послуг Банку є невід’ємною складовою механізму.

Щодо обслуговування у відділеннях то, кожен Клієнт при зверненні має своє унікальне питання та залежно від складності питання чи ситуації, які потрібно вирішити, залежить час обслуговування.

Хочемо повідомити, що ми працюємо в напрямку діджиталізації та готові вирішувати більшість питань дистанційно. Все що потрібно, це написати в додатку MyRaif ( чи Raiffeisen Online) своє питання, а оператори з радістю Вас проконсультують. Якщо ж необхідно звернутись саме у відділення, можна призначити зустріч в зручний для Вас час.

Під час відключення електроенергії деяким генераторам потрібен час для відновлення підключення. Ви завжди можете відвідати відділення Power Banking, мережа відділень працюватиме та надаватиме необхідні банківські послуги клієнтам у разі відключення електроенергії/зв’язку чи тривалих відключень електроенергії.

Повернемось до питання з доступом до контактів у MyRaif, як і зазначали у попередній відповіді, якщо не бажаєте надавати доступ до своїх контактів цю функцію можливо вимкнути в налаштуваннях телефону.

Також, номер телефону можливо вводити вручну для поповнення, якого немає в контактах або відсутній доступ в MyRaif,в полі пошуку достатньо вказати номер телефону натиснути кнопку поповнити, а фінансовий номер одразу відображається на екрані.

Якщо не вдається це зробити, прохання, здійснити запис екрану та відправити нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.